Türk Telekom ve ZTE’den iş birliği hamlesi

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, yerli ve küresel iş ortaklarıyla dijital geleceği şekillendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom, Barselona’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden ZTE ile hayata geçirdiği yenilikçi uygulamaları ve yeni iş birliklerini duyurdu. Sürdürülebilir bir gelecek inşası için GES projeleri hayata geçiren Türk Telekom, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Sivas’ta ZTE iş birliği ile kurulan dev GES’in enerji üretimine başladığını duyurdu. Fiber ağ teknolojilerindeki yenilikçi denemelerini sürdüren Türk Telekom ile ZTE tarafından, yoğun veri trafiğinin yaşandığı İstanbul’da kıtalararası hat üzerinde yeni bir sistem test edildi. Yenilikçi çözüm sayesinde şebekeye müdahale edilmeden yönetim sistemi üzerinden veri trafiğini yönetmeye katkı sunan yenilikçi uygulama, yüksek kapasite imkanı sunarken, maliyet tasarrufu sağlıyor. Türk Telekom, 1 Nisan’da Türkiye’de başlayacak 5G dönemi öncesi Mobil Dünya Kongresi’nde nubia ile 5G uyumlu akıllı telefonlarda iş birliğine gidileceğini duyurdu.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türk Telekom olarak güçlü altyapımız, teknoloji birikimimiz, yerli ve küresel iş birliklerimizle dijital geleceğin inşasına katkı sunuyoruz. Yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla evrensel sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerimizin merkezine alıyoruz. Aktif olarak enerji üretmeye başlayan GES projemiz bu anlayışın en somut örneklerinden birini oluşturuyor. Sivas GES yıllık 200 milyon kWh enerji üretimi ile sürdürülebilirlik hedeflerimize ve ülkemizin enerji bağımsızlığına önemli katkı sunacak. Bununla birlikte altyapımızda verimliliği ve tasarrufu artıracak öncü denemeler ve çalışmalar yürütmeyi sürdürüyoruz. Fiber altyapımızda ZTE iş birliği ile yine dünyada bir ilke imza atarak gerçekleştirildiğimiz denemede tüm şebekeyi değiştirmeye gerek kalmadan ihtiyaç olan bölgelerde hızla kapasite artışı elde edebildiğimizi kanıtladık. Bu hamle ile veri trafiğindeki artışlara hızla yanıt verebilecek, geleceğin yüksek hız ihtiyaçlarını karşılayacak esnek, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir altyapı modelini hayata geçireceğiz” dedi.

Türkiye’de 1 Nisan’da başlayacak 5G döneminde herkes için ve her noktada en kapsayıcı deneyimi sunmak istediklerini belirten Şahin, “nubia ile yaptığımız akıllı telefon anlaşmasıyla müşterilerimizin cihazlarını 5G uyumlu akıllı telefonlar ile değiştirmelerinde kolaylık sağlayacağız. Dijital çağın olanaklarından herkesin eşit şekilde faydalanması en büyük önceliğimiz” ifadelerini kullandı.

ZTE Avrupa Başkanı Ling Zhi, “ZTE olarak uzun yıllardır iş ortaklığı yürüttüğümüz Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom ile ZTE’nin dünya çapında kanıtlanmış ileri optik iletim, enerji verimli sistemler ve 5G cihaz ekosistemi çözümleri konusunda yeni çalışmalar yaparak iş birliğimizi genişletiyoruz. Sivas’taki güneş enerjisi yatırımından, dünyanın ilk C+L tam bant entegre 1,6 Tbps canlı şebeke denemesine ve nubia’nın 5G cihaz portföyünün entegrasyonuna kadar uzanan bu iş birliği; uçtan uca yüksek performansı, operasyonel verimliliği ve gelişmiş kullanıcı deneyimini tek bir çatı altında birleştirmektedir. ZTE olarak geleceğin sürdürülebilir teknolojilerini inşa ederken Türk Telekom ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni nesil fiber teknolojilerinde bir ilk!

Türk Telekom günden güne artan veri hız ihtiyaçlarını karşılamak için altyapısını yenilikçi teknolojilerle güçlendirmeyi sürdürüyor. Türk Telekom ve ZTE iş birliği ile dünyanın ilk 1,6 Tbps kapasiteli C+L tam bant entegre optik sistemi, İstanbul’da kıtalararası canlı trafik üzerinde test edildi. İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayan Türk Telekom şebekesi üzerinde gerçekleştirilen testlerde, 1,6 Tbps kapasiteli entegre kart çözümü kullanıldı. Bu çözüm, şebekeye herhangi bir fiziksel müdahale gerektirmeksizin, tamamen merkezi yönetim sistemi aracılığıyla C ve L bantları arasında geçiş yapılabilmesine olanak tanıyor. Mevcut fiber altyapıyı koruyarak tüm frekans spektrumunun en verimli şekilde kullanılmasını mümkün kılan bu stratejik adım; düşük maliyetli, yüksek kapasiteli ve esnek bir optik şebeke yapısı sunuyor. Türk Telekom, bu teknolojik hamlesiyle veri trafiğindeki artışlara hızla yanıt verebilecek, geleceğin yüksek hız ihtiyaçlarını karşılayacak esnek bir altyapı modelini hayata geçirmiş oldu.