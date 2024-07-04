Türk Telekom, rekor indirmeye ulaşan uygulamasını yeniledi

Türk Telekom, müşteri deneyimini odağına alan yaklaşımıyla ihtiyaç ve beklentilere yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Telekom müşterilerinin ihtiyaçlarına ve sorunlarına cevap veren ve 2023’te 79 milyonu geçen indirilme sayısına ulaşan Türk Telekom uygulaması yenilendi. Türk Telekom, son tasarım trendlerine uygun olarak yenilediği uygulamasını müşterilerinin kullanımına sundu.

“Müşterilerimizin dijital kanallardaki yolculuğunu kolaylaştırıyoruz”

Zeynep Özden

Yenilenen uygulamaya yönelik açıklamalarda bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türk Telekom olarak Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü rol oynuyoruz. Türk Telekom uygulaması da her yıl daha fazla sayıda müşterimizin birçok işlemi dijital kanallarda gerçekleştirmesini sağlayarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Dijital kanallarımıza kazandırdığımız yeni yetkinlikler ve teknolojik trendlere göre geliştirdiğimiz hizmetlerle müşterilerimize uçtan uca dijital bir deneyim sunmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda müşteri memnuniyetini ön planda tutarak yenilediğimiz Türk Telekom uygulamamızla kullanıcılarımıza işlemlerini kolayca gerçekleştirme imkânı sunuyoruz. Müşterilerimizin en iyi deneyimi yaşayabilmeleri için dijital kanallarımızı ve Türk Telekom uygulamamızı sürekli geliştirmeye ve iyileştirmeye devam ederken, ayrıcalıklı tekliflerimizle de müşteri ihtiyaçlarına odaklanmayı hedefliyoruz. Böylece müşterilerimizin hem zamandan hem de bütçeden tasarruf etmelerini amaçlıyoruz” diye konuştu.

Türk Telekom müşterileri uygulama üzerinden; satın alınan ürünlere ait hesaplar arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Ayrıca mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu sahipleri yenilenen uygulama ile aboneliklerine ilişkin çok sayıda işlemi güvenle yapabiliyor.

İşlem çeşitliliği ile hayatı kolaylaştırıyor

Türk Telekom uygulaması işlem çeşitliliği ve kolaylığı ile de evde internet müşterilerine birçok avantaj sunuyor. Türk Telekom evde internet müşterileri Türk Telekom uygulaması üzerinden modemlerinin şifresini dilediği yerden kolay bir şekilde değiştirebiliyor. Güvenli internet profil değişikliklerini, internet bağlantı desteği ve bağlantı kontrolü gibi işlemlerini uygulama üzerinden gerçekleştirebilen Türk Telekom müşterileri, taleplerinin durumunu uygulama üzerinden kolayca takip edebiliyor. Bunun yanında Türk Telekom müşterileri, dijital servislerde yer alan eğitim paketleri, internet güvenliği paketleri gibi ürün ve hizmetleri uygulamadan satın alabiliyor. Ayrıca taahhüt süreleri ile fatura bilgilerini gözlemleyebiliyor ve faturalarını kolayca ödeyebiliyorlar.

Online kanaldan, mobil ve evde internet aboneliği yaptıran yeni müşteriler, ek indirimli tekliflerden yararlanırken çeşitli hediye fırsatları da yakalıyor. Yüksek hız ihtiyacı için tek tıkla uygulamadan internet hızlarını yükseltirken zamandan tasarruf ediyor, hayatı kaçırmadan teknoloji çağının faydalarından yararlanıyor. Evde internet taahhüdü veya kampanyasını yenilemek isteyen müşteriler de Türk Telekom uygulamasında geçerli avantajlı tekliflere ve sürpriz hediyelere sahip olabiliyor.

Türk Telekom mobil müşterileri uygulama üzerinden taahhüt, tarife ve paket bilgilerini, kalan kullanımlarını görüntüleyebiliyor, ihtiyaç dahilinde taahhüt yenileme, ek paket ve tarife değişikliği işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Faturasız hat sahipleri ise kredi kartlarını kaydederek sonraki işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirip, talimatlı paketler ile hem avantajlı fiyatlardan yararlanıyor hem de ilk kez talimat veren müşteriler ücretsiz kullanım hakları kazanıyorlar. Ayrıca yurt dışı ve çağrı ayarları, başka hatlara TL gönderme gibi daha birçok işlemi de gerçekleştirebiliyorlar.

Uygulamaya özel hediye ve fırsatlar

Türk Telekom mobil hat sahipleri haftanın belirli günlerinde “Sil Süpür”de internet, dakika gibi hediyeler kazanırken, Muud, E-Dergi gibi Türk Telekom servislerini ücretsiz kullanma şansı elde edebiliyor. Tüm bu Türk Telekom hizmetlerinde sağlanan avantajların yanı sıra Bi’ Dünya Fırsat platformuyla evde internet ve mobil müşterilerine tatilden hazır giyime, eğitimden eğlenceye birçok kategoride popüler markalardan indirim fırsatı sunuluyor.