Türk Telekom yurt dışına kira sertifikası ihracı planlıyor

Türk Telekom, yurt dışına 5 yıl vadeli kira sertifikası ihracı planına ilişkin açıklama yaptı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

- Grup şirketimiz TT Varlık Kiralama A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan mevcut ihraç tavanı içerisinde kalacak şekilde, 5 yıl vadeli, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı (Kira Sertifikası-Sukuk) ihraç etmeyi planlamaktadır.

- Borçlanma aracı ihracı 144A/RegS düzenlemelerine tabi olacaktır. Bu kapsamda, yetkilendirilmiş olan bankaların organize edeceği, Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin katılımı ile 20 Ekim 2025 tarihinden başlayarak yatırımcı toplantıları düzenlenecektir.

- Borçlanma aracının ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecektir. Borçlanma aracının İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilerek, bu borsada yer alan Global Exchange Market ("GEM")'te işlem görmesi planlanmaktadır. Borçlanma aracının S&P Global Ratings tarafından "BB" ve Fitch Ratings tarafından "BB-" notlarıyla derecelendirilmesi beklenmektedir

- İhraç için Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, HSBC ve Kuwait Finance House yetkilendirilmiştir.