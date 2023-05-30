Türk Telekom'a Çin'den 80 milyon euro kredi

Türk Telekom TTKOM.IS grup yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla Sinosure sigortası kapsamında The Export-Import Bank of China (orijinal kreditör ve aracı banka) ile 80 milyon euro tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzadı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre; nihai vadesi Mayıs 2028 olan kredinin yıllık faiz oranı EURIBOR + %1.40, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dâhil toplam maliyeti ise yıllık EURIBOR +%2.79 oldu.