Türk Telekom'a Çin'den 80 milyon euro kredi
Türk Telekom, Export-Import Bank of China ile 80 milyon euro tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı.
Türk Telekom TTKOM.IS grup yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla Sinosure sigortası kapsamında The Export-Import Bank of China (orijinal kreditör ve aracı banka) ile 80 milyon euro tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzadı.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre; nihai vadesi Mayıs 2028 olan kredinin yıllık faiz oranı EURIBOR + %1.40, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dâhil toplam maliyeti ise yıllık EURIBOR +%2.79 oldu.