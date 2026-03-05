Türk Telekom’dan 2025 yılında güçlü finansal ve operasyonel performans: Herkes için en kapsayıcı 5G deneyimine hazırlık

Güçlü finansal ve operasyonel performansıyla büyümesini istikrarlı biçimde devam ettiren Türk Telekom, altyapı gücünü değer üreten teknolojilere dönüştürmeye odaklandı.

2025’te sabit hizmetler imtiyaz sözleşmesinin BTK ile yapılan anlaşma kapsamında 2050 yılına kadar uzatılması, şirketin uzun vadeli altyapı yatırımlarına güçlü bir zemin oluştururken, Türkiye’nin dijital dönüşümünün sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım oldu.

Aynı yıl gerçekleştirilen 5G frekans ihalesinde Türk Telekom, abone başına en yüksek bant genişliği sunmasına imkan tanıyan frekansları elde ederek, 5G dönemi öncesinde mobildeki güçlü konumunu daha da pekiştirdi.

Yıl boyunca mobil abone sayısını rekabetin oldukça üzerinde 4,1 milyon artırarak 31,5 milyona ulaştıran ve böylelikle 2025 yılını tarihi en yüksek net abone kazanımı ile tamamlayan Türk Telekom, mobil pazarda üçüncü çeyrek itibarıyla ikinci sıraya yükselerek, sektörde oyun kurucu konumunu güçlendirdi.

2025 yılında güçlü finansal sonuçlara imza atan Türk Telekom, 242,2 milyar TL konsolide gelir ve 99,4 milyar TL konsolide FAVÖK elde etti.

Son dört yıldır sektörün yatırım lideri olan Türk Telekom, 2025 yılını 75,8 milyar TL’lik yatırım performansıyla tamamlayarak bu alandaki güçlü konumunu devam ettirdi.

2025 yılında Türk Telekom’un net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107,6 reel artışla 23 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom, 2026 yılında operasyonel gelirlerde yüzde 8-9 aralığında büyüme öngörüyor; konsolide FAVÖK marjının yüzde 41-42 bandında, yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının ise yüzde 33-34 aralığında gerçekleşmesini hedefliyor.

Mobilde ivmesini istikrarlı biçimde yukarı taşıyan ve müşteri deneyimini büyüme stratejisinin merkezine yerleştiren Türk Telekom, toplam abone sayısını 2025’te 56,6 milyona yükseltti.

Mobil segmentte yakaladığı büyüme performansıyla sektörde dengeleri değiştirerek, mobil numara taşıma pazarını lider tamamlayıp, son dört yıldır pazarda en çok tercih edilen operatör olmayı sürdürdü.

Türkiye’yi uçtan uca fiber ağlarla donatma vizyonunu 2025’te de kararlılıkla sürdüren Türk Telekom, yıl sonu itibarıyla fiber altyapı uzunluğunu yarım milyon kilometrenin üzerine çıkararak, dijital omurgasını daha da güçlendirdi.

Fiber ağını 34,2 milyon haneye ulaştıran Türk Telekom, kapsama alanını genişleterek yüksek hızlı internet erişimini ülke genelinde yaygınlaştırmayı sürdürdü ve eve/binaya kadar fiber abone bazını yılın tamamında 1,9 milyon artırdı.

Fiberdeki güçlü konumunu mobile taşıyan Türk Telekom, 5G’de kritik öneme sahip LTE baz istasyonlarının yüzde 61’ini fiberle bağlayarak dünya ortalamasının üzerine taşıdı ve 5G’ye en hazır operatör olarak öne çıktı.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin şöyle konuştu:

"2025 hem Türk Telekom hem de sektörümüz açısından dönüm noktası niteliğinde bir yıl oldu. Sabit hat imtiyaz sözleşmemizi başarıyla uzatarak şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejilerini güvence altına alırken, Türkiye’de yaşanan dijital dönüşümün öngörülebilirliğini ve sürekliliğini sağlamış olduk. 5G ihalesinde mobil iş kolumuzu üstün müşteri deneyiminin bir sonraki evresine taşıyacak değerli frekansları elde ettik. Artan network kalitemiz ve müşteri deneyimi odaklı çalışmalarımızın sonucu olarak mobil abone pazar payımızda süregelen yükseliş ile sektördeki sıralamayı değiştirdik ve ikinciliğe yükseldik. 2026 yılında abonelerimize 5G sinyalini ulaştıracak, hızlanan eve kadar fiber yatırımlarımız sayesinde Türkiye’nin dijital geleceğine aynı disiplin ve kararlılıkla katkı sunmaya devam edeceğiz."

Ebubekir Şahin, fiberdeki liderliğin ve mobilde yakalanan ivmenin, 5G ile birlikte toplumsal faydayı daha geniş kesimlere ulaştırma hedefinin temelini oluşturduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden Türk Telekom olarak güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle, yaşamın tüm alanlarında insanı merkeze alan çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizi kararlılıkla geleceğe taşırken, en büyük sorumluluklarımızın başında dijital çağın olanaklarını 81 ilin her köşesinde, tüm bireyler için erişilebilir kılmak geliyor. 1 Nisan’da hayatımıza 5G’nin getireceği fırsatlar, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonumuzu yeni bir boyuta taşımamızı sağlayacak. Bugüne kadar sağlıktan sanayiye, tarımdan spora, kültür-sanattan eğlenceye farklı alanlarda öncü 5G uygulamalarımızla herkes için 5G anlayışımızı ortaya koyduk; bu anlayışın somut örneklerinden biri olan 5G Engelsiz Tribün projemizle görme engelli vatandaşlarımızın statlarda aynı renklere gönül verdiği futbolseverlerle eş zamanlı aynı heyecanı hissedebilmesini sağladık. İştiraklerimiz, 5G alanında yetkin mühendislerimiz ve milli sorumluluk anlayışımızla, herkes için en kapsayıcı 5G deneyimini sunmayı ve teknoloji birikimimizle yaşamın tüm alanlarına değer katmayı hedefliyoruz.

Türk Telekom, 2025 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 14,5 reel artışla 242,2 milyar TL’ye yükselen Türk Telekom’un FAVÖK’ü yüzde 20,2’lik güçlü reel artışla 99,4 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 200 baz puan iyileşerek %41 ile son 4 yılın en yüksek seviyesine geldi.

Son dört yıldır sektörün yatırım lideri olan Türk Telekom, 2025 yılını 75,8 milyar TL’lik yatırım performansıyla tamamlayarak bu alandaki güçlü konumunu devam ettirdi. Bu sağlam finansal sonuçlar, Türk Telekom’un uzun vadeli altyapı yatırımlarının, disiplinli mali yönetiminin ve değer odaklı büyüme stratejisinin somut bir göstergesi oldu.

2026 yılına ilişkin hedeflerini de açıklayan Türk Telekom, operasyonel gelirlerinde yüzde 8-9 bandında büyüme, konsolide FAVÖK marjında yüzde 41-42 aralığında seyreden bir oran ve yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranında yüzde 33-34 seviyelerinde bir performans öngörüyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom 56,6 milyon abonesiyle sektördeki konumunu pekiştirirken, 5G’de abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip operatör olarak 1 Nisan’daki 5G lansmanının ardından yeni dönemin de öncüsü olmayı hedefliyor.

Türk Telekom, güçlü fiber altyapısını 5G çağında stratejik bir kaldıraç olarak kullanarak; aralıksız devam eden yatırımları ve müşteri deneyimini odağına alan dijital çözümleriyle mobil pazardaki istikrarlı büyümesini 2025 yılında da sürdürdü. Altyapı gücünü mobil performansa yansıtan Türk Telekom, 2025 yılında mobildeki yükselişini pekiştirdi.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin sözlerine şöyle devam etti:

"2025 hem Türk Telekom hem de sektörümüz açısından dönüm noktası niteliğinde bir yıl oldu. Sabit hat imtiyaz sözleşmemiz 25 yıllığına uzatıldı ve 5G ihalesinde mobil iş kolumuzu üstün müşteri deneyiminin bir sonraki evresine taşıyacak değerli frekansları elde ettik. Bu gelişmeler orta vadeli görünümü önemli ölçüde netleştirerek büyüme stratejimizin sağlam bir zemine oturmasını sağladı.

Bu iki kritik konuda belirsizliğin ortadan kalkmasıyla, Türkiye’de yaşanan dijital dönüşümünün öngörülebilirliğini ve sürekliliğini de sağlamış olduk. Öte yandan 2025 yılını son derece başarılı finansal ve operasyonel sonuçlar ile tamamladık. yüzde 11,5'lik faaliyet gelir büyümesi yüzde 10 olan öngörümüzün üzerinde seyrederken, yüzde 41 FAVÖK marjı yıllık 200 baz puan iyileşme gösterdi.

Yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranı yüzde 29 olan tahminimizle uyumlu şekilde yüzde 28,8 seviyesinde gerçekleşti. Artan network kalitemiz ve müşteri deneyimi odaklı çalışmalarımızın sonucu olarak mobilde tarihi rekorlara imza attık ve mobil abone pazar payımızda süregelen yükseliş ile sektördeki sıralamayı değiştirdik. Sonuç olarak 2025’te attığımız adımlarla önemli kazanımlar elde ederek şirketimizi bir sonraki büyüme evresine hazır duruma getirmeyi başardık."

“Herkes için en kapsayıcı 5G deneyimini sunacağız”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, fiberdeki liderliğin ve mobilde yakalanan ivmenin, 5G ile birlikte toplumsal faydayı daha geniş kesimlere ulaştırma hedefinin temelini oluşturduğunu belirterek şöyle konuştu: “Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden Türk Telekom olarak güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle, yaşamın tüm alanlarında insanı merkeze alan çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizi kararlılıkla geleceğe taşırken, en büyük sorumluluklarımızın başında dijital çağın olanaklarını 81 ilin her köşesinde, tüm bireyler için erişilebilir kılmak geliyor. 1 Nisan’da hayatımıza 5G’nin getireceği fırsatlar, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonumuzu yeni bir boyuta taşımamızı sağlayacak. 5G ihalesinde mobil iş kolumuzu üstün müşteri deneyiminin bir sonraki evresine taşıyacak değerli frekansları elde ettik. Bugüne kadar sağlıktan sanayiye, tarımdan spora, kültür-sanattan eğlenceye farklı alanlarda öncü 5G uygulamalarımızla herkes için 5G anlayışımızı ortaya koyduk; bu anlayışın somut örneklerinden biri olan 5G Engelsiz Tribün projemizle görme engelli vatandaşlarımızın statlarda aynı renklere gönül verdiği futbolseverlerle eş zamanlı aynı heyecanı hissedebilmesini sağladık. İştiraklerimiz, 5G alanında yetkin mühendislerimiz ve milli sorumluluk anlayışımızla, herkes için 5G anlayışımız doğrultusunda yaşamın tüm alanlarını ve geleceği iyileştiren projelerimizi sürdürüyoruz.”

Mobil pazarda büyüme ivmesi sürüyor

Türk Telekom, güçlü fiber altyapısını 5G çağında avantaja dönüştürerek stratejik yatırımları ve müşteri odaklı dijital çözümleriyle mobil pazardaki istikrarlı büyümesini 2025 yılında da sürdürdü.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yayımladığı 2025 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre müşteri sayısında mobil pazarda ikinci sıraya yükselen Türk Telekom, Mobil Numara Taşıma’da da son dört yıldır en fazla müşteri kazanan operatör oldu.

Ebubekir Şahin, sabit internet gücünü mobil iş koluna taşıma stratejisi doğrultusunda sürdürülebilir büyüme sağladıklarını belirterek, son dört yıldır sektörün en çok yatırım yapan şirketi olarak 2025 yılında da Türkiye’nin dijital geleceği için güçlü yatırımlarını devam ettirdiklerini belirtti.

Bu yükselişin stratejik ve istikrarlı bir değer artışı olduğunu vurgulayan Şahin, “Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, yapay zeka destekli müşteri deneyimi yönetimiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek, proaktif bir anlayışla bu ihtiyaçlara yönelik ürün ve teklifler tasarlamayı ve her temas noktasında müşterilerimize değerli hissettiren bir ekosistem sunmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Sürdürülebilirlik alanındaki hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz”

Ebubekir Şahin, Türk Telekom’un sürdürülebilirlik çalışmalarını da değerlendirdi.

Sürdürülebilirliği Türk Telekom’un temel stratejilerinden biri olarak gördüklerini vurgulayan Şahin şöyle konuştu:

"Sürdürülebilirliği bir yükümlülük değil, Türkiye’nin kendi kaynaklarıyla gücünü geleceğe taşıma iradesi olarak görüyoruz. İklim kriziyle mücadele, enerji verimliliği ve kaynakların bilinçli kullanımı alanlarında yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların bir sonucu olarak, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) İklim Değişikliği Programı’nda en yüksek not olan ‘A’ skorunu bu yıl da alarak ‘Global A’ listesindeki yerimizi koruduk. Ayrıca ilk kez katıldığımız Su Programı’nda ise A- notu alarak başarımızı perçinledik. 2020 baz yılına göre Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı 2030’a kadar yüzde 45 azaltma ve 2050’de Net Sıfır’a ulaşma hedeflerimiz doğrultusunda ilerlerken; emisyon hesaplamalarımızı güçlendiren veri iyileştirmeleri, risk ve fırsat çalışmaları ve çalışan seviyesine indirdiğimiz sürdürülebilirlik KPI’ları ile kurumsal dönüşümümüzü derinleştiriyoruz. Teknoloji ve inovasyon gücümüzle hem çevresel etkilerimizi azaltıyor hem de ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine somut katkı sunuyoruz."

5G’nin teminatı geniş fiber ağ

Türk Telekom, güçlü fiber altyapısındaki gücünü mobile aktaran Türk Telekom 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonlarının oranını yüzde 61’e çıkardı. Dünyada 2030 için hedeflenen oranın şimdiden üzerine çıkan Türk Telekom, uzun yıllardır devam eden 5G’ye yönelik yatırımları ve farklı alanlardaki öncü çalışmalarıyla 5G’ye en hazır operatör durumunda.

Türk Telekom, kültür-sanat alanında, 5G teknolojisini yeni nesil deneyimlerle buluşturuyor. Ana destekçisi ve teknoloji sponsoru olduğu Atatürk Kültür Merkezi’ni 5G altyapısıyla güçlendiren şirket, kültür-sanatın dijitalleşmesine katkı sunuyor.

5G ile VR teknolojisinin bir araya getirildiği uygulamalar sayesinde, gösterilere geç kalan izleyiciler AKM’deki Türk Telekom Lounge alanında performansların ilk bölümünü salonla eş zamanlı olarak izleyebiliyor.

Spor alanında ise Türkiye’de ilk kez bir maç yayını 5G teknolojisiyle seyircilere sunularak yeni nesil yayın deneyimleri hayata geçirildi.

Endüstriyel alanda da çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, Türkiye’nin ilk milli endüstriyel 5G şebekesi, limanlarda akıllı taşıt takibi ve güvenli ulaşım sistemleri gibi uygulamalarla sanayi ve lojistik alanlarında dijital dönüşümü destekliyor.