Türk Telekom’dan Avrupa’da bir ilk! Wi-Fi 8’den engel tanımayan performans

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, yeni nesil bağlantı teknolojilerinin geliştirilmesi ve gerçek kullanım koşullarında doğrulanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni nesil bağlantı teknolojilerinde öncü adımlar atan ve uluslararası alanda standartları belirleyen çalışmalar gerçekleştiren Türk Telekom, kablosuz bağlantı teknolojilerinin gelecek nesli olan Wi-Fi 8’in (IEEE 802.11bn) sunduğu yenilikçi kabiliyetleri çoklu cihaz (mesh) mimarisinde gerçek ortam senaryolarıyla test eden Avrupa’daki ilk operatör oldu. Wi-Fi 8’i gerçek ortamda kapsamlı biçimde test eden dünyadaki sayılı operatörlerden biri olan Türk Telekom; modeme uzaklık nedeniyle zayıf sinyal alınan noktalarda, aynı anda çok sayıda cihazın bağlandığı yoğun kullanım alanlarında ve çok sayıda kablosuz ağın oluşturduğu parazitli ortamlarda performans ölçümü gerçekleştirdi. Türk Telekom’un hayata geçirdiği öncü testlerde Wi-Fi 8’in, bağlantının değişken koşullarda daha kararlı, verimli ve güvenilir şekilde sürdürülmesine odaklanan yeni nesil yetenekleri doğrulandı.

“Yarının teknolojilerine bugünden hazırlanıyoruz”

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “81 ili uçtan uca bağlayan fiber ağımızla Türkiye’nin her köşesinde yüksek hızda internet erişimi sunuyor, geleceğin teknolojileri için güçlü bir dijital omurga oluşturuyoruz. Yeni nesil ağ teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütüyor, bağlantı teknolojilerine yönelik öncü çalışmalarımızla küresel standartlara katkı sunuyoruz. Türkiye’yi en yeni bağlantı teknolojileriyle buluşturma sorumluluğumuz doğrultusunda, dünyayı yakından takip ediyor, verimliliği ve müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyacak teknolojileri şebekemize entegre ediyoruz. Wi-Fi 7’de olduğu gibi, kablosuz ağların gelecek nesli Wi-Fi 8’i de gerçek ev koşullarında farklı senaryolarla test ettik. Avrupa’da bu testleri gerçekleştiren ilk operatör olmanın yanı sıra, dünyada bu çalışmaları yürüten sayılı operatörlerden biri olarak standartların gelişimine katkı sunuyoruz. Wi-Fi 8, kablosuz bağlantılarda yalnızca yüksek hız değil, bağlantının farklı koşullarda kararlı, verimli ve güvenilir biçimde sürdürülebilmesini sağlayan bir teknoloji. Gerçekleştirdiğimiz kapsamlı çalışmalarda teknolojiyi zayıf sinyal, yoğun cihaz kullanımı ve parazitli ortam gibi kullanıcıların günlük hayatta karşılaştığı farklı koşullarda test ettik ve Wi-Fi 8’in sunduğu yeni kabiliyetlerin doğruluğunu gözlemledik. Elde ettiğimiz sonuçlar, gelecek nesil kablosuz bağlantı deneyiminin potansiyelini bugünden ortaya koyuyor. Türkiye’yi yeni nesil iletişim teknolojileriyle buluşturmak, müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak ve küresel standartların gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Wireless Broadband Alliance (Kablosuz Genişbant Birliği) CEO’su Tiago Rodrigues, “Wi-Fi 8, günlük kullanım ortamlarında daha güçlü performans sunmaya, güvenilirliğe ve tutarlılığa odaklanan yaklaşımıyla Wi-Fi teknolojisinin evriminde bir sonraki adımı temsil ediyor. WBA olarak Wi-Fi 8 programımızı ilerletirken, Türk Telekom’un erken aşama laboratuvar testlerini ve yeni gelişen kabiliyetlerin sunduğu olanakları gerçek kullanım senaryolarında değerlendirmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu tür erken dönem test ve doğrulama çalışmaları, Wi-Fi 8 teknolojilerinin gelecekte operatör ağlarına ve müşteri deneyimlerine nasıl yansıyabileceğinin anlaşılması açısından son derece değerli. IEEE 802.11bn standardı geliştikçe Türk Telekom ve ekosistemin diğer paydaşlarıyla iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Wi-Fi 8’in daha güvenilir ve öngörülebilir bağlantı deneyimi sunma potansiyelinin de önümüzdeki dönemde daha da gelişmesini bekliyoruz” dedi.

Wi-Fi 8 ile her ortamda daha yüksek performans

Modeme olan uzaklık ve fiziksel engeller gibi sebeplerle kullanıcılara yansıyan sinyal seviyesinin etkilendiği alanlarda gerçek ortam testleri gerçekleştiren Türk Telekom, Wi-Fi 8’in veri aktarım hızında Wi-Fi 7’ye kıyasla yüzde 25’e yaklaşan oranlarda daha güçlü bağlantı sağladığını ortaya koydu. Wi-Fi 8’in sunduğu yeni kabiliyetlerden Eşit Olmayan Modülasyon (UEQM – Unequal Modulation) için gerçek ortam testleri gerçekleştiren Türk Telekom, Wi-Fi 8 ile güçlü sinyal seviyesine sahip akışların yüksek performanslarının korunduğunu ve düşük sinyal seviyesindeki akışların da bağlantı sürekliliğinin sağlandığını gözlemledi. UEQM özelliği ile gerçekleştirilen testlerde Wi-Fi 8’in veri aktarım hızında Wi-Fi 7’ye kıyasla yüzde 20’yi aşan oranlarda iyileşme görüldü. Türk Telekom’un gerçek ortam testlerinde Wi-Fi 8’in yalnızca yüksek hız değil bağlantı güvenilirliğine odaklanan yapısıyla uyumlu sonuçlar elde edilirken, etkinlik alanları, kafe, kütüphane gibi çok sayıda cihazın aynı anda aktif olduğu yoğun ortamlarda Wi-Fi 8 ile ağ kaynaklarının daha verimli kullanılabileceği ortaya koyuldu. Aynı anda birçok farklı noktada onlarca kablosuz ağın birbirini etkilemesiyle oluşan yüksek parazit seviyesi koşullarında Wi-Fi 8 teknolojisini test eden Türk Telekom, ölçümlerde önceki kablosuz ağ teknolojilerine göre daha düşük paket kaybı yaşandığını tespit etti. Türk Telekom gerçek ortamda hayata geçirdiği öncü testlerle Wi-Fi 8’in, kablosuz ağ yoğunluğunun ve veri trafiğinin giderek arttığı yaşam alanlarında, bağlantının daha güvenilir ve istikrarlı şekilde sürdürülebilmesine olanak sağladığını kanıtladı. Türk Telekom, kablosuz bağlantıların geleceğine yön veren çalışmalarına ve küresel iş ortaklarıyla ortak projeler yürüterek uluslararası standartlara katkı sunmaya devam edecek.