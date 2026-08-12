Türk Telekom'dan gayrimenkul portföyü için değerlendirme kararı

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Türk Telekom tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, gayrimenkul portföyünün değerinin düzenli olarak takip edilmesi amacıyla her yıl bağımsız değerleme kuruluşları tarafından çalışmalar yürütüldüğü hatırlatıldı.

Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda yeni bir süreç başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından, mevcut gayrimenkul portföyünün ekonomik değerinin ve kullanım verimliliğinin değerlendirilmesi, portföyün daha etkin yönetilmesine yönelik alternatiflerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir portföy değerlendirme çalışması yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak çalışmayla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır."