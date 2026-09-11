Türk Telekom’dan okula dönüş alışverişinde Bi’ Dünya Fırsat

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Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, kullanıcılarının günlük yaşamlarına değer katan zengin marka iş birlikleri ve fırsatlar dünyasıyla müşterilerinin yanında olmayı sürdürüyor. Türk Telekom’un müşterilerine geniş bir yelpazede faydalar sunan platformu Bi’ Dünya Fırsat, 2026/2027 eğitim-öğretim dönemi öncesinde ailelerin ve öğrencilerin artan okul ihtiyaçlarına yönelik bütçe dostu kampanyalarıyla yeni döneme avantajlı bir başlangıç sunuyor. Türk Telekomlular, güçlü markalarla gerçekleştirilen iş birlikleri kapsamında okula dönüş döneminde gereksinim duydukları ürünlere cazip fırsatlarla ulaşıyor.

Okul alışverişinde avantaj sağlıyor

Yeni dönem hazırlıklarında ailelerin bütçesine katkı sağlamayı amaçlayan Bi’ Dünya Fırsat platformu, geniş marka seçkisiyle avantajlı alışveriş olanakları sağlıyor. Türk Telekom müşterileri, kitap ve kırtasiye alışverişlerinde, İdefix’te yapacakları 2.000 TL ve üzeri harcamalarda 300 TL, D&R’ın web sitesi ve mobil uygulamasında yapacakları 1.000 TL ve üzeri harcamalarda ise 150 TL indirimden faydalanabiliyor.

Müşteriler, okul giyim hazırlıkları kapsamında DeFacto’da 2.500 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL indirim kazanırken, LC Waikiki Outlet mağazalarında her 1.500 TL’lik harcamaya 300 TL, Civil’de ise 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL indirim fırsatından yararlanabiliyor. Ayrıca okul dönemi ihtiyaçları için A101’de geçerli 200 TL hediye çeki ayrıcalığı da okula dönüş heyecanını yaşayan müşterilerle buluşuyor.

Kampanyalardan yararlanmak çok kolay

Türk Telekom müşterileri, Türk Telekom uygulamasında yer alan ‘Bana Özel’ veya ‘Mağaza’ menülerinden kampanya şifrelerini alabilirler. Kullanıcılar ayrıca SMS yoluyla da ilgili kampanya katılım şifrelerini ücretli olarak temin edebiliyor.