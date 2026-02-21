  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Türk Telekom’dan Ramazan’da 20 GB hediye
Takip Et

Türk Telekom’dan Ramazan’da 20 GB hediye

Türk Telekom, Ramazan ayına özel kampanyası ile mobil müşterilerine 20 GB internet hediye ediyor. Türk Telekom müşterileri, Ramazan boyunca gece 00:00-06:00 saatleri arasında kullanabilecekleri 20 GB hediye internet sayesinde sevdikleriyle paylaşımlarını artırabiliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk Telekom’dan Ramazan’da 20 GB hediye
Takip Et

Abone başına en yüksek 5G kapasitesine sahip Türk Telekom, Ramazan’a özel olarak sunduğu kampanya ile paylaşmanın, bereketin ve birlikteliğin simgesi olan bu ayda müşterilerine ayrıcalıklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

19 Şubat - 19 Mart arasında gece 00:00 - 06:00 saatleri arasında geçerli olacak 20 GB hediye internet kampanyasından, Türk Telekom’un bireysel ve kurumsal faturalı ve faturasız mevcut mobil müşterileri faydalanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Telekomlular, Türk Telekom uygulaması veya SMS aracılığıyla hediye internetleri için talepte bulunabiliyor.

IMF’den Çin’e sübvansiyon uyarısı: Ekonomik denge tehlikedeIMF’den Çin’e sübvansiyon uyarısı: Ekonomik denge tehlikedeKüresel Ekonomi
ABD’nin ESTA düzenlemesi turizm gelirlerini tehdit ediyorABD’nin ESTA düzenlemesi turizm gelirlerini tehdit ediyorDünya

 