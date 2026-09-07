Türk Telekom’un 1000 Mbps hızı ve yapay zekâ destekli çözümleriyle evlerde mega WiFi deneyimi

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Güçlü yatırımları, 81 ili uçtan uca bağlayan altyapısı ve teknoloji birikimi ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, teknolojiyi ve yüksek hızı hayatın her alanında akıllı bir deneyimin temel taşı haline getiriyor. Türk Telekom, 1000 Mbps’ye varan yüksek hızları, güçlü fiber altyapısı ve yeni nesil bağlantı teknolojileriyle destekleyerek uçtan uca, sürdürülebilir bağlantı deneyimine dönüştürüyor.

Yüksek hız tek başına yeterli değil

İnternette yüksek hız beklentisi her geçen gün artarken, 1000 Mbps’ye varan internet hızları güçlü bir dijital deneyimin önemli unsurlarından biri haline geliyor. Türk Telekom, altyapısı uygun olan kullanıcılarını 1000 Mbps’ye varan yüksek hız seçenekleriyle buluştururken, bu hızdan evin farklı noktalarında en verimli şekilde faydalanılmasını sağlayan teknolojilerle de deneyimi destekliyor. Kullanıcılar, Türk Telekom uygulaması üzerinden altyapılarına uygun yüksek hız seçeneklerini kolayca inceleyerek 1000 Mbps’ye varan hızlara geçiş yapabiliyor. Yeni nesil uç cihaz çözümleri, yüksek hız kapasitesinin ev içinde daha verimli ve istikrarlı kullanılmasına katkı sağlarken, yapay zekâ destekli ev içi bağlantı optimizasyonu da hız ve bağlantı kalitesini birlikte gözeterek 1000 Mbps’ye varan internet deneyimini tamamlıyor.

Bu bütünsel yaklaşım sayesinde, aynı anda birden fazla cihazın internete bağlandığı evlerde yüksek hızın en iyi performansla deneyimlenmesi hedefleniyor. Yeni nesil uç cihazlarla bağlantı kalitesi ve kapsama alanı güçlendirilirken, kullanıcıların evin farklı noktalarında birçok cihazdan mega WiFi deneyimi yaşanması sağlanıyor.

Yapay zekâ destekli bağlantı optimizasyonuyla mega WiFi deneyimi

Türk Telekom’un internet deneyimini güçlendiren çözümlerinden yapay zekâ destekli bağlantı optimizasyonu; kullanım alışkanlıklarını analiz ederek ağ performansının geliştirilmesine olanak tanıyor. Aynı zamanda sorun yaşanmadan önce ve sorun anında devreye giren önleyici ve ihtiyaçlara hızlı yanıt veren çözümleriyle bağlantı kalitesinin korunmasına katkı sağlanıyor. Böylece kullanıcılara birden fazla cihazda eş zamanlı mega WiFi deneyimi sunuluyor.

Kolaylıkla yüksek hıza geçiş

Türk Telekom, müşterilerinin yüksek hız deneyimine kolay ve hızlı bir şekilde geçiş yapmasını odağına alıyor. Altyapısı uygun olan kullanıcılar, Türk Telekom uygulaması üzerinden yüksek hız seçeneklerine kolayca geçiş yapabiliyor. Türk Telekom, yüksek hız deneyimini yapay zekâ destekli akıllı çözümler ve gelişmiş uç cihazlarla da destekleyerek kullanıcıların bağlantı kalitesinden en verimli şekilde faydalanmasını sağlıyor.