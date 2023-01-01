Türk Telekom'un fiber ağ uzunluğu 400 bin kilometreye ulaştı

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, yeni yıla Maçka ilçesine bağlı Coşandere Mahallesi'nde fiber dönüşüm çalışmalarını sürdüren ekiplerle girdi.

Saha ekiplerinin yeni yılını kutlayan Önal, Coşandere Mahallesi'ndeki çalışmalarla Türk Telekom'un fiber ağ uzunluğunun 400 bin kilometreye ulaştığını belirtti.

Türk Telekom'un, Türkiye'yi uçtan uca dijitalleştiren fiber güç olduğunu söyleyen Önal, şunları ifade etti:

"Türkiye Yüzyılı'na 400 bin kilometreyi aşan fiber altyapımızla giriyoruz. ​​​​​​​Ülkemizin ve sektörün gelişimi için yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapıyı inşa etmek üzere durmaksızın çalışıyoruz. Bugün halkımızın internet erişimini sürekli geliştirerek daha ileriye taşıyan saha çalışanlarımızla Trabzon'da omuz omuzayız. Milli sorumluluk bilinciyle her türlü koşulda çalışmalarını sürdüren saha ekiplerimizle birlikte yeni yılı kutlamaktan ve fiber ağ uzunluğumuzun 400 bin kilometreyi aşmasından ötürü çok mutluyum."

Geliştirilen sabit internet altyapısıyla Türkiye'yi yeni nesil teknolojileri ihraç eden bir ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Önal, "İstikrarlı çalışmalarımızla fiber hane kapsamımızı 31,4 milyona ulaştırırken, fiber ağ uzunluğumuzu 400 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Yatırımlarımız sayesinde Türkiye'nin altyapıdaki fiberleşme oranını artırarak ülkemizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Yaygın altyapımızla memleketin bir şehrini değil, her şehrini 1000 Mbps hızında internetle buluşturuyoruz" dedi.