Türk Telekom’un GSM imtiyaz sözleşmesi 2029’a uzatıldı

Türk Telekom, bağlı ortaklığı TT Mobil’in imtiyaz sözleşmesi süresinin 30 Nisan 2029'a kadar uzatılmasıyla ilgili KAP'a açıklamada bulundu.

Türk Telekom'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan duyuruda, BTK ile imzalanan GSM İmtiyaz Sözleşmesi’nin süresinin uzatılmasına ilişkin süreçte, “GSM İmtiyaz Sözleşmeleri ve GSM 1800 İmtiyaz Sözleşmesinin Süre Uzatım Koşullarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında belirlenen uzatım bedelinin Türk Telekom’a tebliğ edildiği belirtildi.

Ödeme takvimi belli oldu

BTK tarafından belirlenen bedel KDV hariç 67,2 milyon euro oldu. Açıklamaya göre, bu tutarın 33,6 milyon euroluk kısmı peşinat olarak ödendi. Ayrıca 13,4 milyon euro KDV ödemesi de aynı gün gerçekleştirildi. Kalan 17,4 milyon euro ise iki eşit taksit halinde, 24 Eylül 2026 ve 24 Eylül 2027 tarihlerinde ödenecek.

Şirket, yapılan ödeme ve uzatma kararının ardından TT Mobil’in GSM imtiyaz sözleşmesinin 30 Nisan 2029 tarihine kadar geçerli olacağını duyurdu. Böylelikle TT Mobil’e tahsisli olan 900 MHz ve 1800 MHz frekans bantlarının kullanım hakkı aynı tarihe kadar devam edecek.

