Türk Telekom’un milli inovasyonuna uluslararası birincilik ödülü

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarını uluslararası ölçekte prestijli bir ödülle taçlandırdı. Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketlerinden Gartner tarafından her yıl düzenlenen, Garter Eye on Innovation Awards kapsamında M-NEO projesiyle Avrupa’daki operatörler arasında birincilik ödülüne layık görüldü. Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen M-NEO, mobil baz istasyonlarında yapay zeka destekli, dinamik ve otomatik bir enerji yönetim sistemi sunuyor. Akü kullanımında 3 katın üzerinde tasarruf sağlayan platform, COP31 Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olan Türk Telekom’un iklim değişikliğiyle mücadele vizyonunu destekliyor.

Bu başarı ile yenilikçi yaklaşımını, Ar-Ge gücünü, inovasyon kabiliyetini ve sürdürülebilirlik perspektifini uluslararası ölçekte tescilleyen Türk Telekom, Türkiye’nin kendi teknolojisini geliştirme, kritik altyapılarda ve operasyonlarda milli yetkinlikleri artırma ve küresel teknoloji ekosisteminde standartları belirleme vizyonunu somut biçimde ortaya koydu.

Türk mühendislerin küresel teknoloji ekosistemindeki yetkinliklerinin göstergesi

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “Türk Telekom olarak güçlü fiber ve mobil ağımızla yeni nesil teknolojiler için güçlü bir dijital omurga sunarken, geleceğin teknoloji ihtiyaçlarına yanıt verecek milli yetkinlikler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bilim temelli Ar-Ge gücümüz ve yenilikçi vizyonumuzla, şebekelerimizi daha akıllı daha otonom ve sürdürülebilir bir hale getirirken; yapay zekadan yeni nesil ağ teknolojilerine geniş bir alanda kendi mühendislik kabiliyetlerimizle çözümler üretiyoruz. Ürettiğimiz projeleri farklı teknoloji katmanlarına entegre ederek somut değere dönüştürüyoruz. Mobil şebekemizde erişim sürekliliği ve enerji yönetimine odaklanan M-NEO projemiz dünyadaki nadir örneklerden biri. Türk mühendislerin geliştirdiği inovasyonlarla son üç yılda Avrupa’daki operatörler arasında iki kez birincilik elde ederek ülkemizin küresel teknoloji ekosisteminin gücünü somut biçimde ortaya koyduk. Milli kaynaklarla yenilikçi çözümler üretmeye; güçlü, verimli, çevreci ve sürdürülebilir altyapımızla dijital geleceğin inşasına yön vermeye devam edeceğiz” dedi.

Türk Telekom’un Ar-Ge ve inovasyon gücü uluslararası standartların zirvesinde

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine katkı sunmak amacıyla milli çözümler geliştirmeye odaklanan Türk Telekom, son iki yıldır milli patent başvurusunda zirvede yer alıyor. Bilim temelli Ar-Ge yaklaşımını benimseyen Türk Telekom, Web of Science 2026 verilerine göre akademik yayınları ve atıf sayısıyla uluslararası standartlara katkı sunan operatörler arasında ilk sıralarda yer alıyor. 2024 yılında ‘Gartner Eye on Innovatioan Awards’ kapsamında yapay zeka destekli fiziksel hat analizi gerçekleştiren NOVA ALFA (Advance Line Fault Analytics) projesiyle birincilik ödülü kazanan Türk Telekom, son üç yılda elde ettiği iki uluslararası birincilikle Ar-Ge ve inovasyon gücünün uluslararası standartların zirvesinde olduğunu tescilledi.