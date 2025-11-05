Türk Telekom'un net kârı yüzde 69 arttı

  1. Ekonomim
Türk Telekom, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde satış gelirlerini yüzde 14 artışla 165,7 milyar TL’ye, net kârını ise yüzde 69 artışla 21,33 milyar TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Türk Telekomünikasyon AŞ, 2025 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu 4 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

2025’in ilk dokuz ayında Türk Telekom’un satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 165,7 milyar TL’ye yükseldi.

Şirketin brüt kârı yıllık bazda yüzde 28 artışla 70,63 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) da yüzde 26 artarak 69,57 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Türk Telekom’un net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artarak 21,33 milyar TL oldu. Buna karşın net parasal pozisyon kazançları yüzde 41 düşüşle 14,73 milyar TL seviyesine indi.

Şirketin toplam varlıkları yüzde 5 artışla 346,66 milyar TL’ye ulaştı. Dönen varlıklar yüzde 6, duran varlıklar ise yüzde 4 arttı. Net borç 56,90 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Öz kaynaklar ise yüzde 5 artarak 202,69 milyar TL’ye yükseldi.

