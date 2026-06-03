Türk Telekom'un Raunt çözümüyle YKS öncesi hazırlık imkanı

Türk Telekom iştiraki ve Türkiye’nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit, geliştirdiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrenciyi eğitim hayatları boyunca desteklemeyi sürdürüyor. Eğitim çözümleriyle gençlerin sınav yolculuğuna eşlik eden Sebit, 20-21 Haziran’daki sınav öncesinde adaylar için kritik bir genel değerlendirme ve son prova fırsatı sağlıyor.

Büyük final öncesi eksikleri tamamlama fırsatı

Öğrencilere gerçek bir sınav deneyimi yaşatmak amacıyla hazırlanan son prova, tamamen YKS formatına uygun olarak tasarlanıyor. Üniversite adaylarının sınav öncesinde eksik konularını tespit edip nokta atışı çalışmalar yapabilmesi için deneme, en güncel ve en kritik veri kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Öğrencilerin Türkiye genelindeki sıralamalarını görmeleri ve sınav stresini yönetmeleri açısından büyük önem taşıyan bu adımla adaylar, eksiklerini kapatarak gerçek sınava en hazır şekilde girme imkânı buluyor.

Ayrıca Raunt’un sunduğu iki haftada bir rehberlik uzmanlarıyla bire bir ve online görüşme fırsatı, öğrencilerin sınav öncesinde zaman yönetimi konusunda kendilerini geliştirmelerine ve sınav kaygılarını gidermelerine de destek oluyor. Raunt’un canlı dersleri ve YKS kampları da öğrencilerin eksiklerini hızla tamamlamalarını ve netlerini artırmalarını sağlıyor.

Yapay zekâ teknolojisiyle doğru strateji

Yapay zekâ teknolojileriyle desteklenen soru çözüm ve çalışma planı oluşturma sistemine sahip Raunt, öğrencilerin performansını anlık olarak takip ediyor. Deneme sınavlarına katılan öğrencilerin testlerdeki yanlışlarını analiz eden yapay zekâ sistemi, onların en çok ihtiyaç duyduğu konuları tespit ederek kişiselleştirilmiş yeni bir çalışma planı sunuyor. Raunt’un yapay zekâ sistemi; öğrencinin seviyesine göre “Sorulara Yüklen”, “Eksiklerini Gider” veya “Sıfırdan Çalış” yönlendirmeleriyle doğru çalışma stratejisinin belirlenmesini destekliyor. Öğrenciler bu son prova sayesinde, Raunt'un teknolojik altyapısından da faydalanarak kalan kısıtlı zamanı en verimli şekilde değerlendirme ve sınav stratejilerini geliştirme şansı elde ediyor.