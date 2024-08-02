Dünya devi fon şirketi Türkiye'de alıma yöneldi: Hangi hisseleri portföyüne ekledi?

Dünyanın dev fonlarının içinde olan Amundi’nin daha önce yatırımcılarına “uzak durmalarını tavsiye ettiği” Türkiye pazarına olan ilgisi piyasalarda dikkatleri çekti.

Amundi'nin kararı sonrası ABD’nin devlerinden yatırım bankası BofA'nın raporu da Türk ekonomisinin şoklara direncinin arttığına vurgu yaptı.

Uygulanan ekonomik programla Türkiye, global piyasalarda yakından izleniyor. Yabancı yatırımcı ilgisinin canlı olduğu Türkiye’de kredi notlarındaki artırımlar, gri listeden çıkış ve enflasyonda beklenen düşüşle, yüksek faiz oranları gibi etkenler fonlar ve yatırım bankalarının Türkiye'ye yönelik tavsiyelerini de değiştirdi.

Avrupa'nın en önde gelen varlık yönetim şirketi Amundi, Türk şirketlerinin tahvil ve hisse senetlerine yatırım yaptığını açıkladı.

Yatırım bankası Bank of America (BofA) ise yeni paylaştığı raporda, Türkiye'nin politika değişikliklerine karşı en dirençli ülke olduğuna vurgu yaptı.

2,3 trilyon dolarlık fonun yöneticisi, Türkiye'nin piyasalarını güçlendirecek ekonomik normalleşme yolunda ilerlediğine inandığının söylerken, Türk tahvilleri Amundi'nin en beğendiği varlıklar arasında yer alıyor.

Amundi'nin Gelişmekte Olan Piyasalar Bölümünü yöneten Yerlan Syzdykov, Bloomberg’e Türkiye ekonomisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu biraz zaman alacak. Büyük bir patlama olmayacak. Ekonomi ekibi siyasi ve piyasa baskılarını oldukça iyi yönetiyor. Sabit getirili menkul kıymet ve hisse senetleri genelinde pozitif olmaktan mutluyuz" değerlendirmesini yaptı.

Amundi’nin borsada fırsat görerek portföyüne eklediği Türk hisseler şu şekilde görüldü: