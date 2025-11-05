Türk Yapay Zekâ Şirketi, Firmaların Web Sitelerini Analiz Ederek Doğru Alıcı ve Tedarikçileri Saniyeler İçinde Buluyor

Bu yenilikçi platform, firmaların web sitelerini bulup ziyaret ederek aranan ürünle ilgilenen en uygun ithalatçıları, ihracatçıları, toptancıları, üreticileri, perakendecileri, kullanıcıları ve servis sağlayıcıları saniyeler içinde tespit ediyor.

Yapay Zekâ ile Kişiselleştirilmiş İletişim

TradeCalculusAI, yalnızca doğru firmaları tespit etmekle kalmıyor; aynı zamanda her bir potansiyel ticaret ortağıyla onların kendi dilinde ve ilgi alanlarına uygun içerikle iletişim kuruyor. Sistem, analiz ettiği web sitelerinden topladığı bilgiler doğrultusunda her firmaya özel, ürün ve sektör bazlı kişiselleştirilmiş e-posta metinleri oluşturuyor.

Bu mesajlar, hedef ülkenin dilinde otomatik olarak gönderiliyor. Böylece ihracatçılar ve ithalatçılar, yüzlerce firmaya manuel e-posta hazırlamalarına gerek kalmadan, doğru mesajı doğru firmaya saniyeler içinde iletebiliyor.

TradeCalculusAI’nin kontrol paneli üzerinden gönderilen her e-postanın açılma, tıklanma ve yanıt oranları anlık olarak izlenebiliyor. Böylece, dış ticaret iletişimi ölçülebilir, takip edilebilir ve tamamen şeffaf hale geliyor.

Küresel Pazarlarda Stratejik Görüş Sunuyor

TradeCalculusAI, pazar dinamiklerini çok boyutlu biçimde analiz ederek işletmelere stratejik içgörüler sunuyor. Sistem; fiyat analizleri, ürün analizleri, hedef pazar seçimi, pazarın genel görünümü, pazardaki değişimler ve gümrük vergileri gibi göstergeleri tek bir çatı altında birleştiriyor. Bu sayede firmalar, hangi pazarlarda talebin arttığını, fiyat trendlerinin nasıl değiştiğini ve hangi ülkelerin ticaret avantajı kazandığını veriye dayalı olarak görebiliyor.

Kiminle Ticaret Yapacağını Sistem Söylüyor

Market Calculus’un geliştirdiği TradeCalculusAI, dış ticarette doğru partneri bulma yöntemini yeniden tanımlıyor.

Yapay zekâ artık yalnızca veriyi analiz eden bir araç değil; iş bağlantılarının kurulmasını, iletişimin başlatılmasını ve sonuçların ölçülmesini sağlayan aktif bir ticaret asistanı haline geliyor. TradeCalculusAI, hem ihracatçıların hem de ithalatçıların doğru firmalara, doğru zamanda ve doğru stratejiyle ulaşmasını sağlayarak ticaretin iş yapış şeklini değiştiriyor.

TradeCalculusAI hakkında daha fazla bilgi için: https://marketcalculus.ai/tr/tradecalculus