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Türk yatırımcılar için yeni dönem: Kıbrıs’ta 6 daireye kadar mülk edinme hakkı

SOA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Artukoğlu, 2025 itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yürürlüğe giren yeni taşınmaz edinme düzenlemelerine dikkat çekerek, “Kıbrıs’a yatırım yapmanın en doğru zamanı şüphesiz ki hemen şimdi” dedi.

Haber Merkezi
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Türk yatırımcılar için yeni dönem: Kıbrıs’ta 6 daireye kadar mülk edinme hakkı
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Yeni yasal çerçeveyle birlikte, KKTC’yi tanıyan ülke vatandaşlarına tanınan genişletilmiş haklara vurgu yapan SOA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Artukoğlu, Türk yatırımcıların artık 6 daireye kadar mülk edinme hakkı kazandığını hatırlattı, “Kıbrıs hem hukuki düzenlemeleri sadeleştirerek hem de yabancı yatırımcıyı teşvik eden adımlarıyla gerçek bir yatırım üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Yeni uygulamalar, Türk yatırımcılar için ciddi bir fırsat sunuyor. Doğru projelerde yer almak isteyenler için bu dönem kritik bir eşik” diye konuştu.

Yatırımcılara arsa değil, değere dönüşmüş projeler sunuyoruz

SOA Holding’in yatırım kolu olan SOA Arsa ile sadece al-sat değil, proje geliştirme süreçlerinde de yer aldıklarını vurgulayan Artukoğlu “Başlangıçta yalnızca arsa yatırımları gerçekleştiriyorduk. Ancak günümüzde, bu arsaların konut veya ticari projelere dönüşümünü bizzat üstleniyoruz. Projelerin her aşamasında katma değer yaratıyoruz. Yatırımcılara artık yalnızca bir arsa değil, hazır projelerle birlikte uzun vadeli değer vadeden yatırımlar sunuyoruz.”dedi.

Yeni düzenlemeler, yatırımı daha öngörülebilir hale getirdi

Artukoğlu, 2025 yılıyla birlikte yürürlüğe giren hukuki düzenlemelerin yatırımcı lehine birçok noktada netlik kazandırdığına dikkat çekti: “6 daireye kadar alım hakkı,bakanlar Kurulu izniyle hızlı süreçler, tapu kaydı ve güvenlik soruşturması zorunluluğu, ikamet iznine kolay erişim, konut edindirme kalemi ve işlem maliyetlerinde şeffaflık, askeri yasak bölgelerdeki sınırlamalara dair açık hükümlerin yer aldığı bu düzenlemeler, yatırım süreçlerini öngörülebilir, şeffaf ve güvenli hale getiriyor. Özellikle 10 milyon Euro üzeri yatırım yapanlar için büyük ölçekli arazi edinim hakkı da tanınıyor. Bu, kurumsal yatırımcılar için Kıbrıs’ta büyük ölçekli projelere kapı açıyor.”

Stratejik lokasyon, sürdürülebilir getiri

Son olarak Kıbrıs’ın ekonomik ve stratejik avantajlarına değinen Artukoğlu, bölgenin sunduğu fırsatların yalnızca bugüne değil, uzun vadeli kazanca da işaret ettiğini vurgulayarak, “Kıbrıs, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın kesişim noktasında bulunuyor. Döviz bazlı kira gelirleri, vergi teşvikleri ve yatırımcı dostu yasalar yatırımcıya büyük avantaj sağlıyor. SOA Holding olarak biz de bu potansiyeli görüyor ve bölgenin geleceğine yatırım yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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