“Türk Yatırımcıların Dubai'ye ilgisi son zamanlarda çığ gibi büyüyor”

Aremas Group iştiraki DPA Real Estate, Dubai'nin en prestijli gayrimenkul projelerini tanıtmak için Dubai'deki stratejik ortağı Evolutions ile birlikte özel bir etkinlik düzenledi.

İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlikte 25H Heimat, Rise Residences, Sapphire 32 Residences, Roma Residences ve SLS Residences gibi Dubai'nin 5 özel gayrimenkul projesi tanıtıldı. İki gün boyunca süren tanıtım etkinliği Türkiye'deki yatırımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan DPA Real Estate Direktörü Ebru Kaplanoğlu, Dubai’de yatırım yapmayı düşünen yatırımcıları, prestijli ve yüksek potansiyele sahip projelerle buluşturduklarını söyledi. Türk yatırımcılarının Dubai'ye olan ilgisi son zamanlarda adeta bir çığ gibi büyüdüğüne dikkat çeken Kaplanoğlu, “İstanbul’dan 600'den fazla kişi etkinliğe katılma talebini iletti ve 200'den fazla kişiye özel sunumlar yapıldı. Türk yatırımcılarının Dubai'ye olan ilgisini; coğrafi yakınlık, vergi avantajları, golden visa gibi cazip fırsatlar ile düşük peşinat seçenekleri gibi unsurlar arttırıyor. Yüzde 10'luk bir peşinatla projeye yatırım yapabilme fırsatı oldukça çekici görünüyor. İnşaat bitene kadar yüzde 50-yüzde 60'ı oranında ödeme yapıldıktan sonra kalan kısım için Dubai bankalarından mortgage kullanabilme imkanı da yatırımcılar için ek bir avantaj sunuyor.” dedi.

“Sadece yatırım değil, yaşamak için de cazip hale geliyor”

Yatırımcılar kadar Dubai'de yaşamayı arzulayan önemli bir kitlenin olduğunu belirten Kaplanoğlu, “Özellikle Ekim-Nisan ayları arasında, Dubai'nin sıcak iklimi ve çeşitli aktivite olanakları, bu dönemde yaşamak için oldukça cazip hale geliyor. Dubai, farklı bütçelere hitap eden yaşam için ideal birçok bölgeye sahip. JVC, JBR, Dubai Marina, Dubai Hills veya Palm Jumeirah gibi bölgeler, farklı tercihlere ve ihtiyaçlara yanıt veriyor. Ev sahibi olmak isteyenler için 200-250 bin dolar gibi makul başlangıç fiyatları sunulurken, sadece 25-30 bin dolarlık bir peşinatla bu fırsatlardan yararlanmak mümkün.” diye konuştu.

"Dubai, bölgeye olan ilgiyi sürdürülebilir kılıyor"

Aremas Group Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan ise, Dubai’nin bilinmeyen yönlerine dikkat çekti. Dubai'nin gökdelenlerle dolu Downtown bölgesiyle, JBR gibi popüler yerlerle, expat'ların yaşadığı, lüks otel markalarının, canlı gece hayatının, en iyi restoranların ve eğitim kurumlarının bulunduğu alanlarla tanındığını söyleyen Arslan, “Ancak Dubai'nin diğer yüzü, finansal, lojistik ve transfer merkezi olmasıyla da dikkat çekiyor. Dubai, Orta Doğu'nun Asya'ya açılan kapısı konumunda. Finans, transfer ve lojistik merkezi olarak öne çıkıyor. Abu Dabi ve diğer emirliklerle arasındaki bölgeler, depolama üsleri ve belirli imalat faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlar olarak işlev görüyor. Konut yatırımcıları genellikle bu yanı göz ardı ediyorlar, ancak ticaretle ve üretimle uğraşanlar için Dubai'nin farklı bir cazibesi var. Dubai'nin finansal, lojistik ve transfer merkezi olması, buraya olan ilgiyi sürdürülebilir kılıyor. Turizm de önemli bir unsur. Bu nedenle Dubai'ye olan ilgi arttıkça, konut ve yatırım talebi de artıyor. Dubai sadece bugün ya da kısa dönem için değil, geleceğe yönelik de büyük potansiyel taşıyor. 2023 yılı verilerine göre Türkiye'nin yabancılara konut satışı 4 milyar dolar civarında, ancak sadece Rusların Dubai'de yaptığı yatırım 40 milyar doları buluyor. Dubai'ye Çinliler, Hintliler, İngilizler ve Amerikalılar da yatırım yapmak için geliyorlar. Avrupalıların yatırım davranışı da Türk yatırımcılardan pek farklı değil. Çünkü Dubai, yüzde 8 ile yüzde 10 arasında getiri sunabilen, güvenilir ve gelişmiş bir finansal sistemle dolar bazında getiri sağlayan ender ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.” şeklinde konuştu.