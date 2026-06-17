Türk zeytinyağı markası Oli Vogue'a Londra'dan gümüş ödül: İki yılda 3. uluslararası başarı

Türkiye’nin premium zeytinyağı markalarından Oli Vogue, dünyanın saygın zeytinyağı değerlendirme organizasyonları arasında gösterilen Londra Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda (London IOOC 2026) Gümüş Ödül’e layık görüldü. Marka böylece Olive Istanbul IOOC 2025 ve Anatolian IOOC 2026’da elde ettiği başarıların ardından, son iki yılda üçüncü uluslararası ödülünü kazanarak dikkat çekici bir istikrar yakaladı.

Oli Vogue’un elde ettiği başarı, Türkiye’nin zeytinyağı sektöründe uzun yıllardır gündemde olan markalaşma ihtiyacını yeniden gündeme taşıdı. Dünyanın önde gelen zeytinyağı üreticileri arasında yer alan Türkiye, üretim gücüne rağmen ihracatının önemli bölümünü hâlâ dökme olarak gerçekleştiriyor. Bu durum, ürünün katma değerinin önemli kısmının yurt dışında faaliyet gösteren markalara aktarılmasına neden oluyor.

Oli Vogue ise yüksek kaliteli üretimi güçlü bir marka stratejisiyle birleştirerek bu tabloyu değiştirmeyi hedefleyen girişimler arasında öne çıkıyor. Uluslararası yarışmalardan aldığı ödüller, Türk zeytinyağının yalnızca üretim kalitesiyle değil, marka değeriyle de küresel ölçekte rekabet edebileceğini gösteriyor.

Üç yarışmada üç uluslararası ödül

Marka son iki yıl içerisinde katıldığı üç önemli uluslararası organizasyondan ödülle dönmeyi başardı:

London IOOC 2026 – Gümüş Ödül

Anatolian IOOC 2026 – Monovarietal Gümüş Ödül

Olive Istanbul IOOC 2025 – Gümüş Ödül

Bunun yanı sıra Oli Vogue, dünyanın farklı ülkelerinden ödüllü zeytinyağı markalarının yer aldığı Global Olive Oil Stars 2026 seçkisine de dahil edilerek uluslararası görünürlüğünü artırdı.

Söz konusu yarışmalarda zeytinyağları yalnızca laboratuvar analizleriyle değil; meyvemsilik, tazelik, aromatik yapı, acılık ve yakıcılık gibi duyusal özellikler açısından da bağımsız uzmanlardan oluşan jüriler tarafından kör tadım yöntemiyle değerlendiriliyor. Bu nedenle farklı organizasyonlarda üst üste elde edilen dereceler, ürün kalitesindeki sürekliliğin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

“Eksik olan ürün değil, marka”

Oli Vogue Kurucusu Pelin Canbay, Türk zeytinyağının dünya standartlarında bir kaliteye sahip olduğunu ancak sektörün en önemli eksikliğinin markalaşma olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye dünyanın en kaliteli zeytinyağlarından birini üretiyor. Ancak uluslararası pazarlarda kalıcı başarı için kaliteli ürün kadar güçlü bir marka da gerekiyor. Oli Vogue’u kurarken hedefimiz, Türk zeytinyağını kendi hikâyesi ve kimliğiyle dünya sofralarına taşımaktı. Aldığımız uluslararası ödüller bu vizyonun doğru olduğunu gösteriyor.”

Canbay, ödüllerin kendileri için bir sonuç değil, nitelikli üretim anlayışlarının uluslararası düzeyde teyidi niteliği taşıdığını ifade ederek, kaliteli ve sağlıklı üretimden taviz vermeden büyümeyi hedeflediklerini vurguladı.

Trilye zeytinlerinden soğuk sıkım yöntemiyle üretilen Oli Vogue, düşük asidite ve yüksek polifenol değerlerine odaklanan üretim modeliyle premium segmentte konumlanırken, Türk zeytinyağının küresel pazarlarda daha yüksek katma değer yaratmasına katkı sunmayı amaçlıyor.