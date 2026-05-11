Turkcell, 1. çeyrekte 4,63 milyar TL kâr açıkladı: Net karda yüzde 14,9'luk artış

Bu dönemde şirketin net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 artış gösterdi. 1. çeyrekte şirketin net satış gelirleri yıllık %9 artışla 68,37 milyar TL olurken, beklentiler 66,95 milyar TL’ydi. FAVÖK ise aynı dönemde yıllık %4 arttı ve 28,65 milyar TL oldu.

FAVÖK için ise beklentiler 27,61 milyar TL seviyesindeydi. 1. çeyrekte Turkcell’in brüt kârı yıllık %3 artışla 18,32 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Esas faaliyet kârı ise yıllık %41 düşerek 12,79 milyar TL olarak gerçekleşti. Net borç ise önceki çeyreğe göre %198 arttı ve 48,82 milyar TL’ye ulaştı.

Kurumsal gelirler büyümeyi taşıdı

İlk çeyrekte grup gelirlerinin yüzde 90'ını oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri yüzde 8,6 artışla 61 milyar 877 milyon liraya çıktı.

Şirket, büyümenin temel olarak kurumsal gelirlerdeki güçlü performanstan kaynaklandığını bildirdi. Kurumsal gelirler, Dijital İş Servisleri gelirlerindeki yüzde 64 artışın etkisiyle yüzde 34 büyüdü.

Bu performansta büyük ölçekli projeler sayesinde artan donanım gelirleri etkili oldu. Veri merkezi ve bulut gelirleri de yıllık bazda yüzde 21 arttı.

Bireysel segment gelirleri yüzde 2,6 artarken, bu büyümeye faturalı abone tabanındaki genişleme ve güçlü sabit ARPU performansı katkı sağladı. Buna karşın mobil ARPU'nun, geçen yılki yoğun rekabetçi fiyatlama ortamı ve yüksek enflasyon etkisiyle yataya yakın seyrettiği belirtildi.

Toptan gelirler yüzde 7,9 artışla 2 milyar 535 milyon lira oldu. Grup gelirlerinin yüzde 5'ini oluşturan Techfin segmenti gelirleri ise Paycell öncülüğünde yüzde 4 artarak 3 milyar 740 milyon liraya çıktı.

Diğer segment gelirleri de yüzde 24,6 artışla 2 milyar 760 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faturalı mobil ve fiber abone artışı sürdü

Turkcell, ilk çeyrekte 661 bin net faturalı mobil abone kazandı. Faturalı abonelerin toplam mobil abone içindeki payı yüzde 81'e ulaştı.

Fiber tarafta al-sat operasyonları dahil toplam 36 bin net abone kazanımı gerçekleşti. Superbox tarafında ise 38 bin net yeni abone kaydedildi.

Şirket, ilk çeyrekte 138 bin yeni fiber haneye ulaşarak toplam fiber hane erişimini 6,5 milyona çıkardı. Fiber ARPU büyümesi de yüzde 9,7 oldu.



5G yatırımı ve 1 milyar dolarlık sendikasyon

Genel Müdür Ali Taha Koç, ilk çeyreğin Türkiye'nin dijital dönüşümünde tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Turkcell'in Türkiye'yi 5G ile buluşturduğunu söyledi. Koç, en geniş frekans bandı, yüksek kapasiteli şebeke mimarisi, güçlü fiber altyapı ve veri merkezleriyle yeni döneme güçlü başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Turkcell ayrıca 5G dönüşümü ve yeni nesil bağlantı yatırımlarını desteklemek amacıyla 1 milyar dolar tutarında murabaha sendikasyon kredisi sağladı. Şirket bu işlemin, bir Türk şirketi tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kurumsal murabaha sendikasyon kredisi olduğunu bildirdi.

Borsada işlem gören şirket Afrika'da 5G altyapısı için proje siparişi aldıBorsa

İlk çeyrek sonunda net kaldıraç oranı 0,42x olarak gerçekleşirken, net kısa döviz pozisyonu 5G ihalesi ve riskten korunma işlemleri nedeniyle 1,2 milyar dolara yükseldi.

Şirket, orta vadede net döviz pozisyonu hedefini eksi 1,5 milyar dolar ile artı 1,5 milyar dolar aralığında koruduğunu açıkladı.