Turkcell CEO’su Erkan: Futbolun kardelenleri ile gurur duyuyoruz

Ferhat POLAT

Kadınların toplumdaki eşit varlığını güçlendirmek için tüm fırsatları değerlendiren Turkcell, kadınların futboldaki 'mücadele'sine de omuz vermeye devam ediyor. Kadın futbolunun takip edilen spor dallarından biri haline gelmesinde, 2021'den bu yana Kadın Futbol Ligi’nin isim sponsoru olan Turkcell'in payı büyük. 2 Haziran’da İzmir’de oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finali’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da, sağladıkları destekle kadın futbolunun önemli bir gelişme kaydettiğinin altını çizdi, "Futbolun kardelenleri ile gurur duyuyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi arasındaki final maçı öncesi sohbet ettiğimiz Erkan, aralık ayında önümüzdeki 4 yıl için Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğuyla desteğini sürdürme kararı aldıklarını hatırlatarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden bu yana A Milli Kadın Futbol Takımı ve Kadın Milli Takımlarının U15, U17 ve U19 kademelerinin de ana sponsorluğa devam ettiklerini dile getirdi. Erkan, “Kurulduğu ilk günden beri sporla iç içe olan bir marka olarak 20 yılı aşkın bir süredir spora da destek veriyor, her yıl üzerine ekleyerek yola devam ediyoruz. ‘Kadın futbolcular 1- Önyargılar 0’ sloganıyla yola çıkmıştık. Fırsat eşitliğine, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü temsiline inanıyoruz” diye konuştu. “Bu vesileyle Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 2022-2023 sezonunda finale kalan iki takımımızı da gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyor, kupayı almaya hak kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET takımını da tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Toplumsal eşitlik hareketimiz güçleniyor”

Kadınlar için hayata geçirdikleri birçok farklı proje olduğunu söyleyen Erkan, spordan sanata, yazılımdan siber güvenliğe, STEM alanında kadın mühendis istihdamına ve deprem bölgesinde başlattıkları ‘Gönül Bağı Projeleri’nde kadın üreticinin desteklenmesine kadar yaptıkları çalışmalarla toplumsal eşitlik hareketini güçlendirdiklerini söyledi. Erkan, “İstihdamdan ticarete, sanattan eğitime her alanda yürüttüğümüz ‘Toplumsal Eşitlik Hareketi’ ile kadınların varlığını güçlendirmek için desteğimiz hız kesmeden sürecek” dedi.

"Kadının iş gücüne katılımını gereklilik olarak görüyoruz"

Turkcell’in kadınlara yönelik sürdürdüğü faaliyetler hakkında bilgi veren Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Alper Ergenekon da 2012’den beri Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (UNWEPs) imzacısı ve destekçisi olduklarını aktardı. Ergenekon, “Turkcell çatısı altındaki tüm şirketlerde cinsiyet eşitliğini savunuyor, eşit işe eşit ücret prensibini benimsiyoruz. Sosyal sorumluluk alanı dışında iş süreçlerinde de kadın çalışan oranını ve kadın yönetici sayısını artırmaya odaklıyız. Kadının iş gücüne katılımını, ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik olarak görüyoruz. Ülkemizdeki potansiyel kadın gücüne olan inancımız doğrultusunda kadın çalışan sayısını artırıyoruz” ifadelerine yer verdi.