Turkcell, enerjisinin yüzde 65’ini güneş ve rüzgardan karşılayacak

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle değerlendirmelerde bulunarak, şirketin sürdürülebilirlik politikalarına hakkında bilgi verdi.

Koç, 2024’te Turkcell’in enerji verimliliğinde yüzde 5 artış beklediklerini belirterek, iklim değişikliği karşısında teknolojinin gücünü kullanarak işlerini daha çevreci, daha verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştürdüklerini bildirdi.

Yapılan enerji verimliliği projeleri sayesinde 2022 yılı sonunda yaklaşık 65 GWh enerji tasarrufu sağladıklarına işaret eden Dr. Koç, şunları kaydetti: "2023 yılında şebeke verimliliğini birim veri başına harcanan enerji olarak da izlemeye başladık. 2024 yılında şebekelerimizi yüzde 5 oranında daha verimli hale getirme hedefimiz bulunuyor. Bu bağlamda, sürdürülebilir enerji tarafında 2022 yılı sonu itibarıyla toplam 650 baz istasyonunda 'Yeşil Saha (Greensite)' projesini devreye aldık. 2023 yılında 750 olmak üzere toplam 1400 adet yeşil mobil saha montajı tamamlandı. 2024 yılı sonuna kadar da toplamda 2 bin 400 Greensite’ın devrede olmasını hedefliyoruz. 2026 itibarıyla Yeşil Enerji kaynaklarından sağlanacak üretim, toplam elektrik ihtiyacımızın yüzde 65’ini karşılamayı planlıyoruz. Sanayi devriminin iklim krizini 'Teknoloji Devrimi' ile yeneceğiz."

Turkcell’in geleceği rüzgar ve güneş enerjisinde

Verilen bilgiye göre, 2030’a kadar elektrik tüketimini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklarından karşılamayı ve 2050’ye kadar net sıfır şirket olmayı amaçlayan Turkcell, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda İzmir Çeşme’de 18 MW gücünde rüzgâr enerjisi santrali satın aldı.

Ayrıca 2022 yılında proje geliştirmeleri başlayan 300 MW arazi tipi güneş enerjisi santrali yatırımları son hızıyla devam ediyor. Yatırımların ilk fazı olarak 5 farklı bölge ve 8 farklı projede gerçekleştirilen kurulum çalışmaları son aşamaya geldi.

2024 yılı itibarıyla devreye alınacak 54 MW kapasiteye sahip ilk faz yatırımlarla Turkcell yıllık 95 GWh tasarruf sağlayacak. Açıklamada yer alan bilgiye göre, Turkcell, Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde sürdürülebilirlik performansı en iyi 25 şirketin içinde tek telekomünikasyon firması olarak yer alıyor.

Turkcell, sektörde 2030 sera gazı azaltım hedeflerine Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onay alan ilk ve tek şirket olurken, Karbon Saydamlık Projesi’nde (CDP) notunu A- liderlik seviyesine çıkardı.

Şirket, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 2020 baz yılı emisyonlarına göre yüzde 50 indirmeyi hedeflerken, COP28 kapsamında ilk kez tanıtılan İklim Hedeflerine Ulaşmak İçin Kurumsal Yatırımlar raporunda, Turkcell’in sürdürülebilirlik çalışmaları yer aldı.