Turkcell, ev interneti hızını 1000 mbps’ye çıkarıyor

Turkcell, 30. yılında fiber altyapısından yararlanan yaklaşık 2,3 milyon Turkcell Superonline abonesinin internet paket hızını, eylül ayı boyunca altyapısının uygun olduğu en yüksek seviyeye ücretsiz olarak yükseltiyor.

Hız yükseltme için Turkcell Superonline fiber abonelerinin herhangi bir işlem yapması gerekmeyecek. İnternet hızı 1 ay süreyle, ücretsiz şekilde tarife değişmeden altyapının desteklemesi durumunda 1000 mbps’ye kadar otomatik olarak yükselecek.

Söz konusu hız artışı, özellikle indirme işlemlerinde ve online oyunlarda farkını hissettirecek.

“Işık hızında gerçek fiberi Superonline’lılara deneyimletiyoruz”

Altyapı yatırımlarıyla kullanıcılara en hızlı ve iyi internet deneyimini sunmak için çalıştıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, konuya ilişkin şunları kaydetti: “Ülkemizin dijital geleceği için teknoloji ve altyapı yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. En ileri teknolojilerle güçlendirdiğimiz fiber altyapımız ile bugün 2,3 milyon kullanıcıya fiber internet hizmeti sağlıyoruz. 30. yılımızda da teknoloji liderliğimizi sürdürerek Superonline’ın ışık hızındaki fiber internet deneyimini tüm kullanıcılarımıza yaşatacağız. Turkcell’in 30. yılını müşterilerimizle birlikte kutlamaya devam edeceğiz.”