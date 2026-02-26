Turkcell Genel Müdürü Koç: Turkcell 1 Nisan’da 81 ilde 5G deneyimi sunacak

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan'da verilecek ilk 5G sinyali için gün sayılırken, Turkcell Genel Müdürü Koç, Kartepe'deki 5G sahasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Koç ziyarette, çalışmaları için saha ekibine teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç, Turkcell'in, Türkiye'nin 5G dönüşümüne liderlik edeceğini belirtti.

Koç, Türkiye'de mobil iletişimin her döneminde sektör lideri olduklarını vurgulayarak, 16 Ekim'deki ihalede, 1 milyar 224 milyon dolarlık teklifle Türkiye'nin en geniş frekans portföyünün sahibi olarak bu liderliği perçinlediklerinin altını çizdi.

700 MHz bant genişliği sayesinde kırsal bölgelerden bina içlerine kadar güçlü ve dengeli bir kapsama sağlayacaklarına dikkati çeken Koç, 3,5 GHz bandındaki kapasiteyle de şehir merkezlerinde ve yoğun bölgelerde mobilde saniyede 1000 megabit ve üzeri seviyelere ulaşan performans sunacaklarını anlattı.

Koç, 5G'nin, üretimden ulaşıma, sağlıktan enerjiye kadar hayatın her alanında çok köklü bir dönüşümü tetikleyeceğini vurgulayarak, "32 yıldır süren liderlik tecrübemizle ülkemizin bu dönüşümüne biz öncülük edeceğiz. Turkcell, Türkiye'de mobil iletişimin oyun kurucusudur. Bu konumun getirdiği sorumluluk ve vizyonla 1 Nisan'dan itibaren 81 ilde Turkcell gücünde 5G deneyimi yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Koç, 32 yıl önce Türkiye'yi cepten ilk "alo" ile tanıştıran marka olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün 5G'nin sağlayacağı olanakları ve arkasındaki teknolojiyi konuşuyoruz ama tüm bunları mümkün kılan, bu istasyonları kuran ekiplerimizin bilgisi ve alın teridir. Tıpkı Kartepe'de olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanını 5G altyapısı ile donatan çok büyük bir ekibimiz var. Bugün itibarıyla 5G'ye hazırız. Artık sadece söylemlerin değil, yatırım gücü ve teknik kapasitenin, yani kısacası 'gerçeklerin' konuşacağı yerdeyiz. Çekim gücü, altyapı, hız ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda sektör ortalamalarının çok üzerinde bir deneyim sunuyoruz. Tüm hazırlıklar tamamlandı. 1 Nisan günü Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda yeni ve tarihi bir sayfa açılacak ve o sayfanın altında Turkcell imzası olacak."