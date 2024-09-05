Turkcell mağazları ve Pasaj’da okula dönüş fırsatları

Sadece elektronik ürün satışı yapan pazar yeri platformu Pasaj’ın "Okula ve Şehre Dönüş" kampanyasında, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan aileleri çok özel avantajlar bekliyor. 22 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya hem okula hem de şehre dönüş yapanlar için cazip fırsatlar içeriyor.

Anında 200 TL hediye çeki ve peşin fiyatına 3 taksit imkânı

Pasaj üzerinden 1.000 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler anında 200 TL değerinde hediye çeki kazanma imkânı yakalıyor. Bununla da kalmıyor, alışverişlerini peşin fiyatına 3 taksit olanağıyla tamamlayabiliyorlar. Okula dönüş için ihtiyaç duyulan tüm teknolojik ürünler, Pasaj’da avantajlı ödeme seçenekleriyle yer alıyor.

Her ihtiyaca uygun çözümler

Pasaj'da bilgisayarlardan akıllı saatlere, kulaklıklardan kahve makinelerine kadar geniş bir yelpazede ürünler yer alıyor. İster öğrencilerin eğitim hayatında ihtiyaç duyacağı elektronik ürünler, ister şehir hayatına dönüş yapanlar için pratik çözümlerle Pasaj, her yaştan kullanıcıya hitap ediyor.

Turkcell mağazaları da ilk ders ziline hazır

Sadece Pasaj değil Turkcell mağazaları da okulların açılışına hazır. Seçili akıllı saat ve akıllı çocuk saati modellerinde çok cazip teklifler 15 Eylül tarihine kadar devam ediyor. Ayrıca, seçili tablet ürünlerinde, Pasaj’da ve Turkcell mağazalarında 30 Eylül tarihine kadar avantajlı teklifler devam ediyor.