Turkcell, MTN davasında temyize gidiyor

Turkcell, İran'ın GSM ihalesine fesat karıştırdığı iddiası ile MTN'ye karşı Güney Afrika'da açtığı davada verilen kararı temyiz edecek.



Turkcell'in KAP'a yaptığı açıklama şöyle:



"Şirketimizin, 26 Kasım 2013 tarihinde Güney Afrika menşeli mobil operatör MTN ve grup şirketleri ile eski şirket yöneticileri aleyhine İran'ın ilk özel GSM Lisans ihalesi sürecindeki hukuka aykırı eylemleri sonucunda uğradığı zararların tazmini istemiyle Güney Afrika'da bir dava açtığını ve 1 Haziran 2017 tarihinde davanın esastan incelenmesine geçildiğini duyurmuştuk. Son duruşmanın ardından mahkeme, davada Güney Afrika mahkemelerinin değil, İran mahkemelerinin yetkili olduğuna karar vermiştir.



10 yıla yakın süredir devam eden bu davada, MTN merkezinin Güney Afrika'da yer alması ve hukuka aykırı eylemlerin planlandığı yer olması sebebiyle, Güney Afrika hukukunun uygulanması gerektiği ve Güney Afrika mahkemelerinin de yetkili olduğuna dair kanaatimizi muhafaza etmekteyiz.



Bu nedenle Şirketimiz, bu karara karşı temyiz dahil olmak üzere yasal tüm haklarını kullanacak ve gerek uğradığı zararın tazmin edilmesi gerekse ilgili MTN yöneticilerinin hesap vermelerini ve cezalandırılmalarını temin etmek için hakkını aramayı sonuna kadar ve kararlılıkla sürdürecektir."