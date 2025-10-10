  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Turkcell Superonline, fiber hızları katlıyor: 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit SüperFiber
Turkcell Superonline, fiber hızları katlıyor: 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit SüperFiber

Türkiye’yi ışık hızında fiberle tanıştıran Turkcell, yüksek hızlı interneti yaygınlaştırmak için yepyeni bir kampanya hayata geçirdi. Turkcell Superonline fiber müşterileri 100 Megabit fiyatına, 1000 Megabit “SüperFiber” kullanacak.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji markası Turkcell, fiber interneti yaygınlaştırmak için başlattığı kampanya kapsamında 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit internet hizmeti sunuyor. Turkcell Superonline’ın mevcut ve yeni müşterileri; 6 Ekim - 1 Aralık tarihleri arasında 100 Megabit hızla aynı fiyata ışık hızında 1000 Megabit “SüperFiber” abonesi olabilecek.

Turkcell Superonline, fiber hızları katlıyor: 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit SüperFiber - Resim : 1

“Müşterilerimiz 1000 Megabit ‘SüperFiber’ deneyimleyecek”

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç konuyla ilgili şunları söyledi:

“Turkcell olarak fiber yatırımlarımızla ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlıyor, ışık hızının yaygınlaşması için çalışıyoruz. Müşterilerimizin de yüksek hızları test etmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yeni kampanyamızla, 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit ‘SüperFiber’ deneyimi sunmaya başladık. Önümüzdeki dönemde de Turkcell’lilerin güçlü fiber altyapımız üzerinden 1000 Megabit ve üzeri hızlara kolayca ulaşmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Turkcell Superonline fiber internet altyapısının bulunduğu illerde geçerli kampanyaya urkcell uygulaması veya online platformlar üzerinden başvuru yapılabildiği gibi 0532 532 00 00 numaralı çağrı merkezi aranılarak ya da Turkcell İletişim Merkezleri ziyaret edilerek de ‘SüperFiber’e geçiş yapılabiliyor.

Şirket Haberleri
