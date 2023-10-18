Turkcell, tedarikçi ekosistemi ile bir araya geldi

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Tedarik Zinciri Yönetimi'nin programları üzerine gerçekleştirilen ve 100'ün üzerinde iş ortağının katıldığı zirvede, farklı boyutlarda ve sektörlerde üretim yapan çok sayıda tedarikçi ile bir araya gelindi.

Zirveye, Turkcell yöneticilerinin yanı sıra ekosisteme katma değer sağlayacak çözümler geliştiren 100'ün üzerinde tedarikçi firma temsilcisi katıldı. Zirvede "Tedarikçi Eksenli İnovasyon", "Yerlilik" ve "Büyük Ortağım" olmak üzere 3 önemli ana program detaylarıyla anlatıldı.

Açıklamada zirvedeki açılış konuşmasına yer verilen Turkcell Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, zirve ile amaçlarının her bir paydaşın firma yapısıyla ve hedefleriyle örtüşen, Turkcell'e ve kendisine değer katacağı bir ortam oluşturmak ve bu sinerjiyle yenilikçi, verimli projeleri hayata geçirmek olduğunu bildirdi.

Türk, Turkcell olarak, 5 binin üzerinde tedarikçiye sahip bir alanı yönettiklerine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Global ve lokal tedarikçilerimiz olduğu gibi çok farklı yeteneklerde ve uzmanlıklarda firmalarımız da var. Daha iyi yönetebilmek ve adil bir rekabet ortamı oluşturabilmek için tedarik zinciri yönetimini, bir ekosistem yönetimi anlayışıyla ele alıyoruz. Bu bağlamda, Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı, Büyük Ortağım Programı ve Yerlilik Programı gibi öncü uygulamaları hayata geçirdik ve örnek projeler ortaya koyduk. Bunların birçoğu uluslararası platformlarda anlattığımızda da dikkat çeken, değer gören uygulamalar oldu."

Ali Türk, Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı ile 17 projeyi hayata geçirdiklerini ve tedarikçilere yaklaşık 500 milyon TL'lik iş hacmi oluşturduklarını kaydederek, "Büyük Ortağım Programı'nda ise şimdiye kadar 12 farklı ilimizdeki 20 farklı teknokentten 36 startup firma ile 48 iş birliği yapıldı ve yaklaşık 30 milyon TL'lik iş hacmi oluşturuldu. Birlikte daha büyük ve daha güçlü bir yapı inşa edebilmek için yenilikçi fikirler üreten, yerli ve milli ürün geliştirmek için çalışan firmaları desteklemeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Planlar ve deneyimler paylaşıldı, projeler ödüllendirildi

Moderatörlüğünü Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk'ün yaptığı zirvede, Turkcell'in satın alma direktörleri Oğuz Hacısalihoğlu ile Bülent Onat, bugüne kadar gerçekleştirdikleri uygulamaları ve gelecek dönemde yapmayı planladıkları işleri anlattı.

Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata ile Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdür Yardımcısı Süha Bayraktar ise şirketin satış portföyü ve programlarının yarattığı iş fırsatları ile ilgili konuştu.

İkinci oturumun devamında, Gartner Orta ve Doğu Avrupa & Doğu Akdeniz Bölge Başkan Yardımcısı Yunus Özdemir, iş dünyasındaki trendleri katılımcılarla paylaştı. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ise Turkcell Tedarikçi Ekosistemi Yönetimi kapsamında yürütülen 3 programdaki örnek çalışmaları gerçekleştiren tedarikçiler, deneyimlerini paylaştı.

Zirve, bu yılın başarılı projelerinin ödüllendirilmesiyle tamamlandı.