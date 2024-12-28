Turkcell ve Huawei dünyada bir ilki gerçekleştirdi

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Veri Merkezi ile Edirne Veri Merkezi arasındaki 160 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen saha testi, Avrupa sınırında yüksek hacimli transit hizmet trafiğini taşıyan canlı iletim ağı üzerinde başarıyla tamamlandı.

Bu test aynı zamanda, 5G, 4K/8K video, yapay zeka ve dijital hizmetlerin yükselişiyle birlikte, önümüzdeki beş yıl içinde üç katına çıkması beklenen ağ trafiği ihtiyaçlarına yanıt vermek için, optik iletim ağlarının yenilikçi teknolojilerle yeniden inşa edilmesi gerektiğinin de bir göstergesi niteliğinde.

Test esnasında kullanılan 2,4 Tbps çift taşıyıcı koherent kart teknolojisi, yerleşik yüksek-baud oranlı geniş bant modülatör, gelişmiş doğrusal olmayan telafi algoritması ve akıllı nöron işlev modülü gibi yenilikçi özelliklerle donatıldı.

Sianyal bozulmaları en aza indirilecek

Bu modül, ağ performansını optimize etmek için gerçek zamanlı olarak karmaşık bağlantı ortamını algılayarak hızlı bir şekilde uyum sağlıyor. Söz konusu teknolojiler, optik iletimde sinyal bozulmalarını en aza indirerek ağ performansını üst düzeye taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Turkcell'in, ileri teknolojiler ve sektör trendlerindeki öncü konumunu korumaya devam ettiğini belirtti.

Ultra hızlı DWDM teknolojisi

Güngör, "Huawei ile iş birliği içinde hayata geçirdiğimiz ultra hızlı DWDM teknolojisi, en güncel yenilikleri sunma ve üstün bir müşteri deneyimi sağlama konusundaki kararlılığımızın açık bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Huawei Transport Ağ Sistemleri Birim Başkanı Victor Zhou da Turkcell ile birlikte ultra yüksek hızlı optik iletişim alanındaki bu önemli testi gerçekleştirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Zhou, "Huawei, küresel operatörlerle iş birliği içinde, yüksek kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilir gelişim özelliklerine sahip çözümler sunmaya devam edecektir." dedi.