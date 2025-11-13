Turkcell’den 200 milyon TL’lik hisse geri alımı

  1. Ekonomim
Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimle, toplam 200,1 milyon TL tutarında hisse geri alımını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde geri alım işlemleri hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada Şirketin Geri Alım Programı kapsamında, paydaşların çıkarlarının gözetilmesi ve piyasa koşullarında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenerek adil hisse değerinin korunması amacıyla, 12 Kasım 2025 tarihinde toplam 2.093.944 adet hisse alım işlemi yapıldığı, işlemlerin ortalama 95,58 TL fiyat seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. İşlemin toplam tutarı 200.141.178 TL oldu.

