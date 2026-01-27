Turkcell’den 3 milyar TL’lik sukuk kararı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), kira sertifikası (sukuk) ihracı için Yönetim Kurulu kararı aldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Turkcell’in tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla, Türkiye’de yerleşik bir varlık kiralama şirketi üzerinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

İhraç tutarının toplamda 3 milyar TL’yi aşmaması ve Türk lirası cinsinden olması planlanıyor.

Söz konusu kira sertifikalarının 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması öngörülüyor. İhraçların, yönetim sözleşmesi modeline dayalı olarak yapılacağı belirtildi.

Turkcell, kira sertifikası ihraçlarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayına tabi olduğunu ve sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüleceğini bildirdi.