Turkcell'den 30. yıla özel çekiliş

Turkcell, 30. yıl kutlamaları kapsamında çekiliş kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çekiliş kapsamında 3 adet Togg, 5 adet Vespa'nın yanı sıra 3 iPhone 15, 30 Playstation, 30 elektrikli scooter, 200 Samsung tablet ve 30 oyun bilgisayarı Turkcell'lileri ve Turkcell ailesine katılacak yeni müşterileri bekliyor.

Şirketin 30. yıl çekilişine katılmak için mağazalarda yer alan kampanya katılım ekranından ad-soyad, telefon numarası, il ve ilçe bilgilerini doldurmaları yeterli olacak. Ayrıca her gün yeni bir çekiliş hakkı sağlanacak.

Müşterilere günlük 1 katılım hakkı, kampanya dönemi boyunca ise toplam 91 çekiliş hakkı tanındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Türkiye'yi cepten ilk alo ile tanıştırdıkları günden bu yana geçen 30 yılda, bir mobil operatör olmanın çok ötesine geçtiklerini belirterek, bu özel seneyi müşterileriyle birlikte kutlamaya devam ettiklerini aktardı.

Yılın başından bu yana gigabyte'ları katladıklarını ve gençlere avantajlar sunduklarını kaydeden Koç, "Şimdi sırada Büyük 30’uncu Yıl Çekilişi var. Önümüzdeki 90 gün boyunca mağazalarımızdan yapabilecekleri başvuruyla bu heyecanlı çekilişe katılacak tüm müşterilerimize bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

15 Aralık'a kadar sürecek olan çekilişe Türkiye genelindeki 1040 Turkcell mağazasından başvuru yapılabilecek.