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Turkcell'den 538,7 milyon dolarlık satış

Turkcell, Ukrayna’da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarını 538,7 milyon dolara DVL Telecom’a satarak bölgedeki faaliyetlerini sonlandırdı.

Haber Merkezi
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Turkcell'den 538,7 milyon dolarlık satış
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Turkcell Ukrayna’daki varlıklarını 538,7 milyon dolara sattı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, 9 Eylül 2024 tarihinde duyurduğu Ukrayna’daki üç bağlı ortaklığının satışının tamamlandığı ve nihai satış bedelinin 538,7 milyon dolar olarak belirlendiği dile getirildi.

Açıklamada, "9 Eylül 2024 tarihinde; Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a (NJJ Holding grup şirketi) devredildiğini kamuoyu ile paylaşmıştık.

Kapanış tarihi itibarıyla hazırlanan finansallar çerçevesinde, nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılan uyarlamalar sonucunda nihai satış bedeli 538,7 milyon USD olarak gerçekleşmiştir" denildi.

Satışın ardından şirketin Ukrayna’daki faaliyetleri sona ermiş oldu.

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