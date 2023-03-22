Turkcell'den deprem bölgesine özel istihdam seferberliği

Turkcell, Türkiye'nin 11 ilini etkileyen büyük deprem felaketinden sonra yaraları sarmak ve yeniden kalkınmaya destek olmak amacıyla projelerini hayata geçirmeye başladı.

Bu kapsamda #TurkcellİstihdamSeferberliği adlı ilk projesini hayata geçiren Turkcell, depremden etkilenen illerde yaşayan, depremden sonra farklı illere yerleşen veya birinci derece yakınları afetzede olarak değerlendirilenlere iş imkanı sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell ve ekosisteminde istihdam sağlayacak proje sayesinde ilk aşamada 1.100 kişiye iş imkanı sunulacak.

Başvurular Turkcell, kurumsal ve bireysel iş ortaklarının yanı sıra grup şirketlerinden yazılımcı yetiştiren Atmosware ile çağrı merkezi hizmeti sunan Turkcell Global Bilgi için yapılacak.

Bununla birlikte gençlere özel işe alım programı GNÇYTNK ve yazılımcı iş gücüne katkı sağlayan Geleceği Yazanlar programlarına da katılmak mümkün olacak.

Adaylar, "kariyerim.turkcell.com.tr" üzerinden #TurkcellİstihdamSeferberliği başlığı altında yer alacak ilanlara başvuru yapabilecek.

Tüm adaylar, eğitimlerle desteklenecek

Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremden etkilenen iller kapsamında; Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da kendisi ve/veya birinci dereceden yakını (anne, baba ya da kardeş) afetzede olarak değerlendirilen adayların yanı sıra bu illerin dışında çalışan veya eğitim alan ve birinci dereden yakını (anne, baba, kardeş) afetzede olan adaylar da istihdam programına başvurabilecek.

#TurkcellİstihdamSeferberliği programı kapsamında başvuruda bulunan tüm adaylar, başvuru aşamasından itibaren Turkcell Akademi tarafından kendileri için özel hazırlanacak ve yetkinliklerini geliştirecek eğitimlerle de desteklenecek.

Türkiye'nin önemli yazılım topluluklarından Geleceği Yazanlar kapsamındaki Bootcamp Programları, bulut teknolojileri ve fintech alanlarında eğitimler, satış-pazarlama ve kişisel gelişim eğitimleri gibi pek çok konu başlığı altında eğitim ve sertifika programları afetzedelerin kişisel gelişimleri için özel olarak sunulacak.