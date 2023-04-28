Turkcell’den finans şirketlerine ‘Finans Bulut’ hizmeti

Turkcell, geliştirdiği teknolojiler ve yenilikçi çözümlerle şirketlerin iş süreçlerini dijitalleştirmeye devam ediyor. Yatırımlarıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi unvanına sahip olan ve bu sayede Türkiye'deki pek çok öncü adımı atan Turkcell, "Finans Bulut" hizmetini de dijital iş servislerine ekledi.

Şirket, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Topluluk Bulutu Hizmeti" sunabilme onayını alarak, finans kuruluşlarına ihtiyaç duydukları esnek, ölçeklenebilir ve yüksek güvenlikli altyapıyı Turkcell avantajlarıyla ve üstün teknolojisiyle sağlayacak.

Bu çerçevede finans kuruluşları, 3 dakikada aktivasyon ve kurulumu tamamlanan finans bulut hizmeti sayesinde operasyonel risklerini ve maliyetini düşürecek, iş verimliliğini artıracak.

Verilen bilgiye göre, Turkcell, "Finans Bulut" ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarına, sigorta ve bankalara veri gizliliği ve yerelleştirme yasalarına uygun, yüksek güvenlikli esnek bulut hizmeti sağlayacak.

Regülasyonlara uyumlu olan ve bu sayede standart bulut hizmetinden farklılaşan "Finans Bulut" ile firmaların, kendi bünyelerinde altyapı oluşturarak donanım ve iklimlendirme maliyetlerini, altyapı yönetim zorluklarını üstlenmelerine gerek kalmayacak. Bu sayede firmalar, kaynaklarını stratejik hedefleri doğrultusunda ana odakları için kullanabilecek.

"Finans kuruluşlarına yüksek güvenlik, düşük maliyet sunuyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Finans Bulut" ile Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi unvanlarını, yerli teknolojiye katkı anlayışıyla yönettikleri dünya standartlarındaki veri merkezlerini, Türkiye'nin finans sektörünü ve sektördeki şirketlerin altyapılarını güçlendirmek için konumlandırdıklarını aktardı.

Finans Bulut'un, finans kuruluşlarına yüksek güvenlikli bir bulut altyapısı sağladığını, düşük maliyet sunduğunu belirten Özata, şunları kaydetti: “Türkiye'nin ISO 27017 Bulut Bilgi Güvenliği Sertifikası'na sahip ilk ve tek servis sağlayıcısıyız. Bulut hizmetleri alanında sahip olduğumuz sertifikalarımız ve veri merkezi işletmeciliğindeki tecrübemizle sunduğumuz hizmetler de farklılaşıyor. Finans bulut hizmetimizi, doğal afetlere ve siber saldırılara karşı güvenli, yeni nesil 4 veri merkezimizden biri olan Avrupa Veri Merkezi'nden sunuyoruz. Ankara'daki Temelli Veri Merkezimizle de kurumsal müşterilerimizin verilerine coğrafi yedeklilik imkanı sağlıyoruz. Bu sayede hem regülasyonlara uyumlu hem de sistemsel kesintilere karşı dayanıklılık kazandıran, yedeklilik gibi ek hizmetlerle farklılaşıyoruz. Böylece iş sürecinde yaşanacak aksaklıkların ve kayıpların önüne geçiliyor."

Özata, Turkcell Bulut servisleri ile kurumların tüm bilgi teknolojileri altyapısını Turkcell veri merkezlerinde konumlandırdığını, maliyetleri düşürürken daha esnek bir altyapı sağladıklarını ve "Finans Bulut" hizmetinin, müşterilerinin yüksek yatırım ve bakım maliyetlerinden koruduğunu bildirdi.

Finans Bulut'ta aktivasyon ve kurulum 3 dakikada tamamlanıyor

Verilen bilgiye göre, "Finans Bulut" hizmeti kurumsal müşterilerin altyapı bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırarak firmayı elektrik, soğutma, yangın müdahale gibi altyapı iklimlendirme maliyetlerine yönelik yatırım ve donanım masraflarından kurtarıyor. Bu sayede şirketlerin iş süreçleri kolaylaşıyor. Finans Bulut hizmetinin aktivasyon ve kurulumu 3 dakika içinde tamamlanıyor. Sağladığı "esneklik" ile kullanıcının verilerine internete bağlı her cihazdan ve her ortamdan erişebilmesini kolaylaştırıyor.

Finans Bulut hizmetinin "ölçeklendirilebilirlik" özelliği, yeni altyapı ihtiyacında kullanıcıya hızlıca kapasite artırabilme ve azaltabilme fırsatı sağlıyor. Olası siber saldırı ve virüslere yönelik yüksek güvenlik duvarı sunan "Finans Bulut", veri gizliliğiyle verilerin ülke sınırları içinde kalmasını sağlarken, verinin erişilmesi ve korunmasında da en üst düzey güvenlik imkanı tanıyor.