Turkcell'den hisse geri alım programı

Turkcell, pay piyasasında önemli bir adım atarak hisse geri alım programı başlattığını duyurdu. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu programın Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” uyarınca hazırlandığı ve ilgili düzenlemeler ile ilke kararlarının dikkate alındığı belirtildi.

Geri alım programı, 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak kabul edildi. Şirketin daha önce 26 Mart 2025 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasıyla sinyalini verdiği program, üç yıl süresince yürürlükte kalacak şekilde planlandı.

Açıklamaya göre, program kapsamında geri alıma konu azami pay miktarı 220 milyon adet olarak belirlendi. Bu işlem için ayrılan fonun toplam büyüklüğü ise 8,5 milyar TL düzeyinde. Söz konusu tutar, Turkcell’in mali gücünü ve sermaye piyasasındaki istikrar arayışını ortaya koyan önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Şirket yönetimi, geri alım programıyla birlikte piyasa koşulları çerçevesinde pay fiyatının istikrarlı biçimde desteklenmesini, yatırımcı güveninin artırılmasını ve hisse değerinde olası dalgalanmaların azaltılmasını hedefliyor. Program, aynı zamanda şirketin uzun vadeli stratejik vizyonuna paralel olarak sermaye yapısının daha etkin yönetilmesine yönelik bir araç olarak değerlendiriliyor.