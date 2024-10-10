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Turkcell'den nitelikli yatırımcılara 1,8 milyar liralık finansman bonosu ihracı

Turkcell İletişim Hizmetleri (TCELL), yurtiçindeki nitelikli yatırımcılara üç ay vadeli 1,8 milyar liralık bir finansman bonosu sundu.

Haber Merkezi
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Turkcell'den nitelikli yatırımcılara 1,8 milyar liralık finansman bonosu ihracı
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Turkcell İletişim Hizmetleri (TCELL), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 'Finansman Bonosu İhracı' ile ilgili bilgi paylaştı.

Açıklamaya göre, halka arz edilmeden yalnızca nitelikli yatırımcılara sunulan, 30 Ocak 2025 vadeli ve yıllık yüzde 49,5 basit faiz oranına sahip 1,87 milyar liralık finansman bonosunun ihracı tamamlandı.

Bononun yatırımcı hesaplarına bugün yapılacağı ifade edildi. İşlemde aracılık hizmetini ise Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlendi.

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