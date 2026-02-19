Turkcell’den ramazan ayına özel 'Salla Kazan Paylaş' kampanyası

2019 yılından beri devam eden kampanya, Turkcell’liler arasında doğrudan fayda paylaşımını mümkün kılarken, aynı zamanda Turkcell’in dijital kanallar üzerinden sunduğu müşteri odaklı deneyimin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte gelenekselleşen kampanyanın bu yıl da sürdüğünü belirten Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, şunları söyledi:

“Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlik olmanın daha da anlam kazandığı özel bir ay. Her yıl ramazan ayında hayata geçirdiğimiz bu kampanya, Turkcell’lilerin kazandıkları faydaları sevdikleriyle paylaşmalarına imkan tanıyor. Bu yılın yeniliklerinden biri olarak, Turkcell Ailem üyeleri Salla Kazan’dan kazandıkları GB’ları gruplarındaki tüm aile bireyleriyle paylaşabiliyor. Salla Kazan Paylaş, en geniş katılımlı dijital uygulamalarımızdan biri. Biz bu çalışmayı bir kampanyadan öte, Turkcell’in bir ramazan geleneği olarak görüyoruz. Ramazanın herkes için paylaşımın, huzurun ve bereketin arttığı bir ay olmasını diliyoruz.”