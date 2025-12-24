Turkcell’in ‘Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ Projesi’ mezunlarını verdi

Turkcell’in 12 yıldır sürdürdüğü ‘Geleceği Yazanlar’ projesi kapsamında düzenlediği ‘Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ’ programı tamamlandı. Türkiye’nin yapay zekâ alanında ihtiyaç duyduğu iş gücüne katkı sunmayı amaçlayan programın kapanış töreni, Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirildi.

“Türkiye’nin Turkcell’i olarak; ülkemizin dijital geleceğini hep birlikte yazacağız”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç kadınların yapay zekâ alanında değer ve çözüm üreten bireyler olmasına katkı sağlayan ‘Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ’ Programı ile ilgili şunları söyledi: “12 yıldır bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlayan ‘Geleceği Yazanlar’ projemiz, Türkiye’nin en büyük yazılım topluluğu haline geldi. Bugüne kadar; yazılımdan siber güvenliğe, sürdürülebilirlikten yapay zekâya geniş bir yelpazede, yaklaşık 12 milyon kişiye dokunduk. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ ise bizim için hep ayrı bir yere sahip oldu. 2017 yılında başlattığımız bu projemizle kadınların teknoloji alanında üretim gücünü artırmayı hedefledik. Çağın gerekliliğine uygun yetkinlikler sunacağımız eğitim programları tasarladık. ‘Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ’ programımızı da bu anlayışla hayata geçirdik, ülkemizin yapay zekâ ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandırmayı amaçladık. Kadınların teknoloji alanında girişimcilik potansiyellerini ve istihdam olanaklarını artırmayı hedeflediğimiz ve bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz programda; ülkemizin dört bir yanından 17 bin kişiye temas ettik. Tüm arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye’nin Turkcell’i olarak; ülkemizin dijital geleceğini hep birlikte yazacağız.”

“Proje, kadınların teknoloji ekosistemindeki rolüne güç katıyor”

Projenin, çok paydaşlı yapısı sayesinde kamu, özel sektör ve teknoloji ekosistemi arasında kalıcı ve ölçülebilir bir etkileşim zemini oluşturduğuna işaret eden Turkcell İnsan ve İş Destek Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, “Yapay zekâ artık yalnızca teknik bir uzmanlık alanı değil; iş yapış biçimlerini, karar alma süreçlerini ve liderlik anlayışlarını dönüştüren yeni bir çağın adı. Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ Programı da Türkiye’nin yapay zekâ ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandırırken, kadınların bu dönüşümün merkezinde yer alması adına stratejik bir katkı sunuyor. Aynı zamanda teknoloji ekosistemindeki rollerine güç katıyor. Bu yolculukta bizlerle aynı vizyonu paylaşan iş ortaklarımıza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ programını Turkcell’in yapay zekâ ekiplerinin liderliğinde hayata geçirdiklerini de ifade eden Erkan Durdu şöyle konuştu: “Teknik mentorluktan kişisel gelişime 250 saat süren eğitimlerle desteklediğimiz 255 kadın Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ programımızdan mezun oldu. Bu başarıya giden yolda 40 kişisel gelişim mentoru ve 21 teknik mentor arkadaşımız katılımcılarımıza destek verdi. Teknik eğitimlerimizin yanı sıra üretken yapay zekâ ve toplumsal cinsiyet eşitliği, Türkçe’nin doğru kullanılması, CV hazırlama, mülakat teknikleri ve simülasyonu, pazar analizi, müşteri segmenti, pazar payı gibi konularda eğitimler sunduk. Kapsamlı eğitim programımızın neticesinde hayata geçirilen en iyi 3 proje ise ödül sahibi oldu. Ödül kazanan arkadaşlarımızı ve mezunlarımızı tebrik ediyorum.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli şunları söyledi:

“Bizim bir hedefimiz var. Kadınların; sosyal hayatta, iş hayatında daha fazla ve aktif rol almasını istiyoruz. Bu sayede ülkemizin daha güçlü ve kalkınmış olacağına inanıyoruz. İş dünyası, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyoruz. TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde, 81 ilde çalışmalarını sürdüren TOBB Kadın Girişimciler Kurulu il başkanlarımız ve kurul üyelerimiz ile girişimcilere rehber olmaya, hem kadın hem genç girişimci sayısının artırılmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, proje paydaşlarımız olan Turkcell ve Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi başta olmak üzere projeye emek veren gönül veren herkese teşekkür ediyor, programa başvuran, süreci başarı ile tamamlayan, kendini bu alanda ispat eden cesur ve başarılı kadınları en içten dileklerimle kutluyorum.”

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI) Kurucusu Halil Aksu ise “İnsanlık tarihinin en büyük teknolojik devrimi içindeyiz. Yapay zekâ her yere dokunacak, her şeyi dönüştürecek. Bu işlere kadın eli değerse, çok daha güzel olacak; çok daha insancıl olacak, çok daha estetik olacak, çok daha şefkatli olacak. Bu yüzden Turkcell’i tebrik ediyorum, Geleceği Yazan Kadınlara ihtiyacımız var, yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI) ortaklığında, 2024’ün kasım ayında başlatılan projenin mezuniyet töreninde, İleri Seviye Makine Öğrenme, Görüntü İşleme ve Doğal Dil İşleme olmak üzere üç ayrı kategoride birinciliği kazanan katılımcılara ödülleri verildi.

Birinci olan projelere 200’er bin TL para ödülü

Turkcell Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ programından 255 kadın mezun oldu. Bir yıl boyunca alanında uzman mentorlardan teknik ve kişisel gelişim odaklı eğitimler alan katılımcılar, süreç boyunca edindikleri bilgi ve yetkinlikleri kendi yapay zekâ projelerine dönüştürdü. Geliştirilen projeler; çok aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçirilerek kazananlar belirlendi. Doğal Dil İşleme, Görüntü İşleme ve İleri Seviye Makine Öğrenmesi olmak üzere 3 kategoride ödüller verildi. Pentagent, Censorly, Aller Mind projeleri 200 bin TL’lik para ödüllerinin sahibi oldu.

1- İleri seviye makine öğrenme kategorisi birincisi: Aller Mind

AllerMind, gerçek zamanlı çevresel veri ve yapay zekâ ile kişiselleştirilmiş alerji risk değerlendirmesi yapan akıllı sağlık platformudur. Sistem, polen konsantrasyonu, hava kalitesi ve meteorolojik verileri analiz ederek, her kullanıcı profiline özel güvenli dış mekan kalış süresi tahmini sunar. Şiddetli alerji hastalarından sağlıklı bireylere kadar 5 farklı risk grubu için özelleştirilmiş makine öğrenmesi modelleriyle çalışır. AllerMind; mobil uygulama ve web arayüzü üzerinden canlı olarak hizmet vererek, kullanıcıların günlük aktivitelerini güvenle planlamalarına olanak tanır.

Proje ekibi: Elif Erdal, Elif Duymaz Yılmaz

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Elif Erdal, Turkcell liderliğinde yapay zekâ eğitimleri alacağı ve gerçek senaryolar üzerinden çalışacağı için programa katıldı. Proje motivasyonu ise geçmişte annesinin de yaşadığı gibi alerjik rahatsızlıkları olan insanları, hayatlarını planlayacakları bir yaşam döngüsüne kavuşturmaktı. Proje ortağı Elif Duymaz Yılmaz ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik bölümünden mezun.

2- Görüntü işleme kategorisi Birincisi: Censorly

Censorly, dijital yayın platformları için geliştirilen, yapay zekâ destekli bir içerik filtreleme sistemidir. Video içerikleri sahne bazında analiz ederek hassas içeriklere kullanıcı tercihine göre müdahale eder. Censorly, dijital yayıncılıkta güvenli ve kişiselleştirilmiş izleme deneyimini mümkün kılan, API tabanlı, ölçeklenebilir ve regülasyon uyumlu bir AI platformudur.

Proje Ekibi: Didar Nur Bilgin, İlayda Akyüz

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Didar Nur Bilgin ve İlayda Akyüz, en güncel teknolojilerle birlikte yapay zekâ alanında kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için programı tercih ettiler. İhtiyaç duyulacak bir ürün sunmak, bu ürünün her sürecini uçtan uca yönetmek ve bunu aynı gayede olan iki insanın oluşturduğu bir ekiple gerçekleştirmek en büyük motivasyonları oldu.

3- Doğal Dil İşleme Kategorisi Birincisi: Pentagent

Pentagent, siber güvenlik araçlarını orkestre ederek hedefe yönelik dinamik stratejiler geliştirir. Güvenlik süreçlerini statik kurallardan arındırır. RAG teknolojisiyle güncel tehditleri analiz eder, sistemleri tarar ve bulguları otonom testlerle bizzat doğrular. Pentagent; tespitten raporlamaya tüm süreci yöneten kapsamlı bir güvenlik platformudur.

Proje Ekibi: Meryem Arpacı, Merve Acar

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 3.sınıf öğrencisi olan Meryem Arpacı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Merve Acar, Pentagent projesini geliştirdi. Siber güvenlik alanındaki saha deneyimlerini, Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ Programı’nda kazandıkları bakış açısıyla birleştirerek daha anlamlı ve etkili bir çıktıya dönüştürmeyi amaçladılar. Hızla değişen ve giderek karmaşıklaşan siber güvenlik dünyasının ihtiyaçlarına daha akıllı yanıtlar verebilen bir yaklaşım geliştirmek temel motivasyonları oldu. Bu bakış açısı, Pentagent projesinde ortak bir vizyona dönüştü. Yapay zekâ ile siber güvenliği daha akıllı, süreçlere daha iyi uyum sağlayan ve daha otonom bir yapıya kavuşturmayı hedeflediler.