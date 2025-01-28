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Turkcell’in İK uygulaması “T.Life”a International Brilliance Awards’ta altın ödül

Turkcell’in geliştirdiği ve çalışan deneyimini tek bir platformda buluşturan T.Life uygulaması, Londra merkezli HR Brilliance Ödülleri’nde “İK’da İnovatif Teknoloji Kullanımı” kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, “T.Life, Turkcell’in insana odaklı yaklaşımının çok çarpıcı bir örneği. Uluslararası arenada aldığımız bu prestijli ödülden ötürü büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Haber Merkezi
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Turkcell’in İK uygulaması “T.Life”a International Brilliance Awards’ta altın ödül
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Odağına her zaman insanı koyan Turkcell, insan kaynakları alanında uluslararası bir başarıya imza attı. Tamamen Turkcell tarafından geliştirilen ve Turkcell çalışanlarının, tüm  İK süreçlerini tek bir platform üzerinden gerçekleştirip onay süreçlerini takip edebildikleri “T.Life” uygulaması; Londra merkezli HR Brilliance Ödülleri’nde “İK’da İnovatif Teknoloji Kullanımı” kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

“Turkcell olarak İK alanında inovatif yeniliklere imza atıyoruz”

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, böylesine önemli bir organizasyonda aldıkları ödülden ötürü büyük mutluluk duyduklarını belirterek şöyle dedi:

“İnsan Kaynakları alanında Turkcell olarak pek çok inovatif yeniliğe imza attık. T.Life APP de bu yeniliklere çok çarpıcı bir örnek. Pek çok modülün yer aldığı T.Life’ı,uçtan uca düşünülmüş bir çalışan deneyimi sunmak için sürekli olarak geliştirip güncelliyoruz. T.Life APP’in böyle önemli bir ödülle taçlandırılmış olması bizler için de büyük gurur vesilesi oldu. İnsana yatırımın, ülkemizin yarınlarına yatırım olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımızı hayatın her alanında desteklemeye ve nitelikli insan kaynağımızla, Türkiye Yüzyılını Dijitalin Yüzyılı yapma yolculuğumuza devam edeceğiz.”

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