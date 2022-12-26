Turkcell’in sürdürülebilir satış kanalı uygulamaları genişliyor

İSTANBUL-EKONOMİ

Turkcell, 2023 yılında sürdürülebilirlik dönüşümüne müşterilerini daha çok dahil edebilmek amacıyla online ve fiziksel satış kanallarına yönelik mevcut proje ve uygulamalarına yenilerini ekliyor. Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal; 2023’te müşterilerine daha çok sürdürülebilir ürün seçenekleri mağazalarda ve Turkcell Pasaj’da sunacaklarını kaydetti.

Satış kanallarında çevreyle uyumlu ürünlere daha çok yer açan Turkcell, 2023 yılından itibaren fiziksel ve online satış kanallarında müşterilerine sürdürülebilir yaşama geçişi destekleyen bir dizi çevre dostu aksesuar sunacak. Turkcell müşterileri kullanılmış, okyanusa karışan plastiklerden yapılmış, yüzde 100 biyolojik olarak geri dönüştürülebilir ve doğada çözülebilir özellikli telefon kılıfları ve telefon aksesuarları gibi ürünlere 2023’ten itibaren hem mağazalardan hem de Pasaj üzerinden ulaşabilecek.

Dijitalde 160 milyon tıklanma, 24 milyon ziyaret

Sadece elektronik kategorisinde satış yapan pazaryeri platformu Turkcell Pasaj; Turkcell’in bin 110 mağazasıyla entegrasyon sağladığı bütünleşik kanal yapısına sahip. Pasaj, müşterilerine 20’den fazla kategoride 25 bin elektronik ürün ve premium hizmet sunarken, Turkcell dijital satış kanalları ziyaretçi sayısını aylık 160 milyona, aktif kullanıcı sayısını ise aylık 24 milyon seviyesine taşıdı.

Özdal, bin 110 bayiden 665’inin Pasaj’da satıcı olduğunu, haftada 4-5 bayi eklendiğini de ifade etti. Pasaj’ın sepet ortalamasının 7 bin TL ile sektöre göre yukarıda olduğunu da söyleyen Özdal, kredili satış oranının Pasaj’da yüzde 15’lerde mağazalarda ise yüzde 65-70 seviyesinde olduğunu da açıkladı.

Sürdürülebilir ürün seçeneklerini artırdıklarına dikkat çeken Özdal, şunları söyledi: “Ürün ve servislerimizi geliştirirken enerjiyi verimli ve yüzde 100 yenilenebilir enerjiden kullanmaya dikkat ediyoruz; Turkcell Enerjim ile mağazalarımızın enerji tüketimlerini izlemelerini sağlıyoruz. Ekolojik ayak izi ve sürdürülebilirlik çalışmalarının yanı sıra sunduğumuz ürün ve hizmetlerle iklim değişikliğine çözümler geliştiriyoruz. Döngüsel işleyişe olan inancımızla ürünlerimizin kullanım süresini uzatıyor, kullanılamaz hale gelen ürünlerin yaşam döngülerini ise ‘geri dönüştürme’ ile tamamlamalarını sağlıyoruz.

Pasaj‘dan alınan tüm ürünleri yüzde 100 geri dönüştürülebilir kutularda gönderiyoruz. Çok yakında bu kutuları saksıya dönüştürüp içerisinde yetiştirebilecekleri tohum ile gönderim yapmaya başlayacağız. Pasaj üzerinden petshop kategorisinden yapılan alışverişleri de sokak hayvanları için #BirKalpMama’ya dönüştürüyoruz. Ayrıca tedarik zincirimiz için davranış ilkeleri belirledik, onlara sürdürülebilirlik için yol haritası çizdik. Raporlama yapmaları için teşvik mekanizmaları oluşturduk, sözleşme yapılarımızı değiştirdik. Bu kapsamda çevreyi gözeten, geri dönüşüme kazandırılan ürünler üreten; topluma fayda sağlayan tedarikçilerle çalışıyoruz.”

Üreten kadınlar da tedarik zincirine ekleniyor

Ürün tedarik zincirine üreten kadınları dahil edildiklerini kaydeden Özdal, “Örneğin; Türkiye’deki üretici kadınların en büyük platformu olan “Kadınların Elinden” sosyal girişimini Pasaj’da destekleyerek üreticiyle tüketici arasında bir köprü oluyor, Anadolu’nun dört bir yanında kadınların ürettiği birbirinden lezzetli ürünleri müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Öte yandan herkesin bilgiye eşit, doğru ve güvenli erişimi; internetin sunduğu sınırsız olanakların herkes tarafından kullanılabilmesi için projeler hayata geçiriyoruz: Pasaj’da yer alan satıcılara yönelik gelişim programıyla A’dan Z’ye e-ticaret Eğitimi sunuyor, eğitim sertifikası sağlıyoruz. Ayrıca mağaza çalışanlarımız için mağazaların sürdürülebilirliğini temin edecek bildirge ve eğitimler oluşturduk, sürdürülebilirlik odaklı İnsan Hakları ve Çevre Politikalarımızı iştiraklerimize uyarladık” diye konuştu.

“29 tondan fazla tekno atık eğitime dönüştü”

Turkcell’in elektronik atık dönüşümü konusunda mağaza entegrasyonlarına değinen Özdal, “Turkcell olarak, ‘daha iyi bir dünya için’ tekno atıkları değerlendiriyor, eğitime dönüşüyoruz. 2019 yılının Aralık ayından bu yana Turkcell müşterilerinin, mağazalara getirdikleri kullanılmaz durumdaki elektronik atıkları dönüşüme kazandırarak oluşan geliri ‘Eğitime Dönüştür’ projemizle toplumsal faydaya dönüştürüyoruz.

Projeyle bugüne kadar 29 ton tekno atık toplanırken yaklaşık 16 bin kişi, geri dönüşüm için 30 bin adet tekno atığı Turkcell mağazalarına getirdi. Tekno atıklar, TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu (Bilişim Sanayicileri Derneği) aracılığıyla geri dönüştürülüyor ve elde edilen gelir, TEGV’e bağışlanarak çocukların eğitimine katkı sağlanıyor. Böylece eğitimde fırsat eşitliğine destek oluyoruz” dedi.