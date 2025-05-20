Turkcell'in veri merkezi yatırımlarına 100 milyon Euro finansman

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell iştiraki TDC Veri Hizmetleri, veri merkezi yatırımlarını büyütmek ve pazardaki liderliğini pekiştirmek adına önemli bir adım attı.

Şirket, Emirates NBD ile imza attığı anlaşmayla Körfez Bölgesi'nden 100 milyon avroluk murabaha finansmanı sağladı. TDC, 5 yıl vade ile alınan finansmanla veri merkezleri alanındaki dijital altyapı yatırımlarını hızlandıracak ve uzun vadeli büyüme hedeflerine ilerlemeye devam edecek.

Faizsiz finansman ilkelerine dayalı gerçekleştirilen murabaha yapısı, TDC'nin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde önemli rol oynamasının yanı sıra Körfez Bölgesi'nde yeni işbirliklerinin önünü açma potansiyeli de taşıyor.

"Bu finansman Turkcell'e duyduğu güvenin somut göstergesi"

Açıklamada anlaşmanın imza törenindeki görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, Emirates NBD ile gerçekleştirilen murabaha finansmanının, küresel yatırımcıların Türkiye'ye ve Turkcell'e duyduğu güvenin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Gerçekleştirdikleri stratejik işbirliklerinin, veri merkezi yatırımlarını hızlandırarak Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacağını vurgulayan Kalyon, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda ülkemizi bölgesel bir veri üssü haline getirme hedefimize ivme kazandıracak. Attığımız bu adımın, Türkiye'de geleceğin en stratejik alanlarından biri olan veri merkezlerinin gelişimine destek olacağına inanıyor, bu alandaki liderliğimizi pekiştirerek ülkemizin teknoloji vizyonuna katkı sunmaya devam ediyoruz."

Emirates NBD Kurumsal İlişkiler Grup Eş Başkanı Pri McNair de anlaşmanın, dijital dönüşüme yatırım yapan büyüme odaklı şirketleri desteklemeye yönelik uzun vadeli stratejilerinin bir parçası olduğunu aktardı.

Pri McNair, anlaşmanın Turkcell'e olan güvenlerini yansıttığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Turkcell'in veri merkezi yatırımlarını desteklemekten gurur duyuyoruz. İşbirliğimiz, Turkcell'in telekom sektöründeki lider konumunu pekiştirirken, Emirates NBD'nin sürdürülebilir büyümeyi destekleyen özel çözümler sunan güvenilir bir finans ortağı rolünü de güçlendiriyor."