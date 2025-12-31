TURKCHEM EURASIA 2026 lansmanı Fişekhane’de yılın en keyifli sektörel buluşmalarından birine sahne oldu

2026 yılında 11. kez gerçekleştirilecek olan TURKCHEM Eurasia 2026’nın resmi lansmanı, İstanbul’da sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen özel bir buluşmayla gerçekleştirildi.

Lansman gecesi, yaklaşan fuar sürecine dair genel çerçevenin paylaşıldığı, sektörün yılsonu itibarıyla bir araya geldiği ve TURKCHEM Eurasia’nın 2026 vizyonuna dair ilk temasların kurulduğu önemli bir buluşma olarak konumlandı.

Artkim Group ev sahipliğinde gerçekleştirilen gece, yalnızca bir tanıtım organizasyonu olmanın ötesine geçerek, kimya sanayisinin bölgesel gücünü ve küresel vizyonunu ortaya koyan stratejik bir buluşma niteliği taşıdı.

Lansman gecesinde, TURKCHEM Eurasia’nın yıllar içinde kazandığı uluslararası konum, gelecek dönem hedefleri ve sektöre sunduğu katma değer kapsamlı biçimde paylaşıldı.

Geceye renk katan sahne performanslarında Derya Uluğ ve Asil Gök sahne alarak davetlilere keyifli anlar yaşattı. Lansman gecesi, 500 kişilik salonu tamamen dolduran sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Sektör, TURKCHEM Eurasia 2026 öncesinde bir araya geldi

TURKCHEM Eurasia 2026 Lansman Gecesi, İstanbul’da düzenlenen organizasyonla kimya sektörünün farklı alanlarından temsilcileri aynı çatı altında buluşturdu.

Yıl sonuna denk gelen buluşma, sektör profesyonellerinin iletişim kurmasına, mevcut iş birliklerini değerlendirmesine ve yeni dönem öncesinde temaslarını güçlendirmesine olanak sağladı.

Artkim Fuarcılık organizasyonuyla 25–27 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek TURKCHEM Eurasia 2026; kimya sektörünün hammaddeden nihai çözümlere uzanan geniş değer zincirini kapsayacak.

Fuar kapsamında hammaddeler ve ara kimyasallar, özel kimyasallar ve petrokimya ürünleri, geri dönüşüm ile su ve su arıtma kimyasalları, laboratuvar, üretim ve proses teknolojileri ile lojistik ve ambalaj çözümleri başta olmak üzere sektörün temel bileşenleri bir araya gelecek.

2026 edisyonunda fuar alanının yüzde 30 büyüyerek 4 hole çıkarılması, daha fazla uluslararası katılımcının ağırlanması ve akademik oturumlar ile özel sektör panellerinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Türkiye’de alanında tek, dünyada ise sayılı sektörel buluşmalardan biri olan organizasyon; yenilikçi çözümler ve teknolojik dönüşüm odağıyla kimya endüstrisinin en önemli uluslararası buluşma noktalarından biri olma konumunu sürdürmeyi hedefliyor.

Sektörün gelişmişlik göstergesi olarak kimya sanayi

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Onursal Başkanı ve TOBB Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk, kimya sanayisinin ülkelerin kalkınma sürecindeki belirleyici rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kimya sanayisi, ülkelerin gelişmişlik seviyesini gösteren en temel alanlardan biridir. Türkiye bu alanda önemli bir yol kat etti; ancak sürdürülebilir büyüme için sektör içi iletişimi, bilgi paylaşımını ve kümelenme kültürünü güçlendirmemiz gerekiyor. TURKCHEM Eurasia gibi organizasyonlar, ortak aklın gelişmesi ve Türkiye kimya sanayisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması açısından önemli bir rol üstleniyor.”

Sektörde iletişim ve ortak akıl vurgusu

Kimya sektöründe iletişim ve birlikte hareket etme kültürünün önemine vurgu yapan TİM Delegesi Ömer Saim Oğuz, "Kimya sektöründe edindiğim uzun yıllara dayanan deneyim, sektörün en büyük ihtiyacının güçlü iletişim ve ortak hareket etme kültürü olduğunu gösteriyor. Kimya ailesi olarak bu birlikteliği ne kadar güçlendirirsek, uluslararası rekabette de o kadar güçlü oluruz. Sektörel fuarlar, bu iletişimi ve iş birliklerini geliştiren önemli platformlar sunuyor” ifadesinde bulundu.

Kümelenme ve uluslararası rekabet vurgusu

Kimya sektöründe kümelenme yapılarının ve iş birliğinin stratejik önemine işaret eden GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı şu açıklamalarda bulundu:

"Kimya sektöründe yetkin üretimin yanı sıra iş birliği, paylaşım ve sürdürülebilirliği merkeze alan güçlü bir ekosistemin büyük bir değer yarattığına inanıyoruz. TURKCHEM Eurasia, sektörü bir araya getiren, ticari ilişkileri güçlendiren ve Türkiye kimya sanayisinin dünyaya açılan yüzü olan son derece kıymetli bir platform. Bu tür buluşmaların, sektörün iletişim gücünü artırarak uluslararası rekabetçiliği desteklediğini ve orta–uzun vadede Türkiye kimya sanayisinin daha güçlü temsil edilmesine katkı sağladığını düşünüyorum."

Kimya sektöründe enerji ve ekonomik ölçek vurgusu

Kimya sektöründe enerji maliyetlerinin belirleyici rolüne dikkat çeken Kojentürk Başkanı ve ICCI Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Kimya sektörü, 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 31 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir konumda bulunuyor. Bu büyüklük içinde en önemli maliyet kalemlerinin başında ise enerji geliyor. Ancak sektörümüz, enerjiyi daha verimli üretme ve kullanma konusunda güçlü bir bilgi birikimine ve teknolojik altyapıya sahip. Doğru planlama ve entegre enerji çözümleriyle hem maliyetleri yönetmek hem de sürdürülebilir üretimi desteklemek mümkün."

Sektör paydaşlarını aynı platformda buluşturan yapı

Lansman gecesi kapsamında değerlendirmelerde bulunan Artkim Group Kurucusu ve CEO’su Ahmet Güler, TURKCHEM Eurasia’nın sektörel birlikteliğe ve uluslararası etkileşime katkı sağlayan yapısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"TURKCHEM Eurasia, kimya sektörünün farklı disiplinlerini aynı çatı altında buluşturan, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’nın kesişim noktasında konumlanan güçlü bir platform. İlkini 2006 yılında gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, bugün yalnızca bir fuar değil; yeni iş birliklerinin doğduğu, Ar-Ge çalışmalarının ve teknolojik dönüşümün sergilendiği stratejik bir ticaret alanına dönüştü.

2024 yılında 434 katılımcı ve temsilcilerle birlikte totalde 835 Katılımcı firma ile gerçekleştirdiğimiz TURKCHEM Eurasia Fuarı’nı, 95 farklı ülkeden gelen ziyaretçilerle buluşturduk. Toplam 13.897 ziyaretçinin ağırlandığı fuarda, 4.447 yabancı ziyaretçi yer aldı.

2026 yılında ise yüzde 30 büyüyen fuar alanı, daha fazla uluslararası katılımcı, dünya kimya endüstrisinin öncü firmaları ve sürdürülebilirlik odaklı çözümlerle bu yapıyı bir adım daha ileri taşımayı hedefliyoruz. TURKCHEM Eurasia’yı, firmalarımızın dünyaya açılması ve yeni yatırımların oluşması için stratejik bir köprü olarak konumlandırıyoruz.”

Uluslararası yapı ve süreklilik vurgusu

Etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Artkim Group Yönetim Kurulu Üyesi Derya Yaman, TURKCHEM Eurasia’nın yıllar içinde kazandığı uluslararası niteliğine dikkat çekti. Yaman, organizasyonun sektörel sürekliliğine vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu süreklilik, kimya sektöründe iletişimi canlı tutan, bilgi paylaşımını ve iş birliklerini destekleyen güçlü bir ekosistem oluşturuyor. Farklı pazarlardan, farklı uzmanlık alanlarından aktörlerin aynı platformda bir araya gelmesi, sektörün ortak bir vizyon etrafında buluşmasına katkı sağlıyor. TURKCHEM Eurasia, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, sektörün geleceğine de cevap veren bir yapı olarak konumlanıyor. 2026 sürecinde de bu yaklaşımı koruyarak, uluslararası etkileşimi güçlendiren ve sektöre sürdürülebilir katkı sağlayan bir platform sunmayı amaçlıyoruz.”

Süpriz sahne performansıyla geceye renk kattı

Gecenin ilerleyen saatlerinde lansman programına sürpriz bir an damga vurdu. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Derya Uluğ ve Asil Gök, sürpriz sahne performansıyla davetlilerle buluştu.

Performans, lansman gecesine müzik eşliğinde özel bir final kazandırırken, katılımcılar için yılın son dönemine yakışan keyifli bir kapanışa dönüştü.

Artkim Group bünyesindeki Artkim Fuarcılık tarafından düzenlenen TURKCHEM Eurasia 2026, bu resmi lansmanla birlikte sektörü bir araya getiren buluşma geleneğini sürdürürken, 25–27 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek organizasyonuna yönelik iletişim sürecinin de ilk adımını atmış oldu.

TURKCHEM Eurasia 2026 ile eş zamanlı olarak, “Boyarmadde, Pigmentler ve Tekstil Kimyasallarına Dair Her Şey” temasıyla 7. Uluslararası Interdye & Textile Printing Eurasia Fuarı da yine Artkim Fuarcılık organizasyonunda İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında tekstil boyarmaddeleri, baskı kimyasalları, boya ve baskı teknolojileri alanındaki en yenilikçi ve ileri teknoloji ürünler sektör profesyonelleriyle buluşturulacak.