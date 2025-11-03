Türkerler, Moldova’ya 50.4 MW kapasiteli RES kuruyor

ANKARA (EKONOMİ)

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Türkerler Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, projenin yalnızca bir yatırım değil, aynı zamanda iki ülke arasında enerji temelli stratejik bir ortaklık anlamına geldiğini vurguladı.

Moldova’daki projenin, Türkerler’in artık enerjide sınır ötesi bir oyuncu haline geldiğini simgelediğini belirten Kındap, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki tecrübesini Moldova’ya taşıdıklarını bildirdi.

Projeyle Türk mühendisliğinin, Moldova’daki yerel bilgiyle birleşeceğini dile getiren Kındap, “Eğitimler, teknik atölyeler ve iş birlikleri sayesinde Türkiye ile Moldova arasında uzun vadeli bir güven ortamı ve ekonomik iş birliği inşa edeceğiz” diye konuştu.

Projeleri gerçekleştirirken, öncelikle mevzuata uyum ve şeffaflık ilkesini benimsediklerinin altını çizen Ali Kındap, “Sahanın çevresel etkilerini en baştan analiz ediyor, önleyici adımları titizlikle planlıyoruz. Santralin verimini düzenli bakım ve izleme sistemleriyle yüksek tutacağız. Ayrıca tüm raporlamalarımızı hem Moldova mevzuatına hem de uluslararası standartlara uygun ve şeffaf biçimde paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 90 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan projenin, sürdürülebilirlik ilkesini merkezine aldığına değinen Kındap, yerel istihdama da önemli katkı sağlayacaklarını ifade etti.