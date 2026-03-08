Turkish Bank'ta pay devri için sözleşme imzalandı

Turkish Bank’ta çoğunluk payının devrine yönelik önemli bir anlaşma imzalandı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre hissedarlar, bankanın sermayesinin büyük bölümünü kapsayan payların devri için sözleşmeye imza attı.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, hissedarlar Özyol Holding ve National Bank of Kuwait, bankanın sermayesinin %99,31’ine karşılık gelen paylarının tamamının devrine ilişkin Pay Devir Sözleşmesi imzaladı.

Söz konusu payların, Freedom Holding Corporation’ın (NASDAQ: FRHC) yüzde 100 iştiraki olan Freedom Finansal Hizmetler Anonim Şirketi’ne devredilmesi planlanıyor.

Açıklamada, işlemin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilgili resmi kurumların onayına tabi olduğu belirtilerek, gerekli izinlerin alınmasının ardından kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.