Petrol Ofisi, 2025 yılı satışlarıyla sektöründe 18. kez zirveyi kaptırmadı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası 2025 Yılı Sektör Raporu’nu yayımladı. Raporda yer alan verilere göre 2025 yılında toplam yurt içi akaryakıt satışları bir önceki yıla göre yüzde 5,34 artarak 34,5 milyon tona yükseldi. Petrol Ofisi Grubu ise 2025 yılındaki 8,9 milyon tonluk yurt içi satış miktarı ve yüzde 25,7’lik pazar payı ile sektördeki geleneksel liderliğini üst üste 18. yıla taşıdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, “2025, bp satın almasını gerçekleştirdiğimiz; istasyon, terminal ve depolama kapasite yatırımlarımızı daha da hızlandırdığımız, operasyon ve satış algoritmamızı da kamudan nihai tüketiciye tüm kademelerde bütünleşik bir bakış açısıyla zenginleştirdiğimiz önemli bir yıl oldu. Sektöre olduğu kadar Türkiye’nin enerji dönüşümü ajandasına da hizmet eden ürün ve hizmet çeşitliliğimizle birlikte gelenekselleşen liderliğimizi sürdürmekten ötürü gururluyuz" dedi.