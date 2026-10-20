Türkiye, Beckman Coulter EMEA bölgesinin stratejik büyüme pazarları arasında yer alıyor

Tanı teknolojileri alanında tüm dünyada 90 yılı aşan bilimsel ve teknolojik birikime sahip Beckman Coulter Diagnostik, 130’dan fazla ülkede 11 bini aşkın çalışanla, klinik laboratuvarlara yönelik tanı cihazları, testler, laboratuvar otomasyonu ve klinik bilişim çözümleri sunuyor. Klinik kimya, immünoassay, hematoloji, mikrobiyoloji, idrar analizi ve kan bankacılığı alanlarında çalışmalar yürüten Beckman Coulter Diagnostik; laboratuvar profesyonellerini desteklemek, sonuçlara daha hızlı ve güvenilir şekilde ulaşılmasını sağlamak ve hasta bakımına değer katmak üzere faaliyetini sürdürüyor.

“40 yılı aşkın süredir global bilgiyi Türkiye’de laboratuvarlara taşıyoruz”

Sistemlerinde her saat bir milyondan fazla klinik numune analiz edilen ve yılda 3 milyondan fazla klinisyenin tanı ve klinik karar süreçlerini destekleyen Beckman Coulter Diagnostik, 40 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Beckman Coulter Diagnostik Türkiye Genel Müdürü Berna Ünses; Türkiye’de yüksek test hacimlerinin daha verimli yönetilmesi, laboratuvar süreçlerinin iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin kullanılmasına odaklandıklarını belirterek Türkiye’nin yüksek test hacmi, güçlü sağlık altyapısı ve yeni teknolojilere hızlı adapte olan yapısıyla önemli bir pazar olduğunun altını çizdi. Ünses konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye’de laboratuvarlar çok yüksek sayıda numuneyi, sınırlı kaynaklarla, hızlı ve güvenilir şekilde yönetmek durumunda. Bu nedenle dijitalleşme ve laboratuvar teknolojileri giderek daha önemli hale geliyor. Biz de global bilgi birikimini Türkiye’deki laboratuvarlara taşıyoruz.Son beş yılda istikrarlı ve güçlü bir büyüme kaydettik.Global teknoloji ve uzmanlığı, iş ortaklarımızın yerel deneyimi ve saha gücüyle birleştirerek sürdürülebilir bir yapı oluşturduk. Türkiye’de yüksek hacimli laboratuvarlarda edindiğimiz deneyim, teknik ve klinik birikimimiz ve eğitim faaliyetlerimizle EMEA bölgesinde güçlü bir referans ve eğitim noktası olarak daha fazla öne çıkmayı hedefliyoruz.”

“Laboratuvarların bugünü için değil gelecekteki dönüşümü için çalışıyoruz”

Türkiye’nin sağlık altyapısı ve laboratuvar kalitesiyle çok güçlü bir ülke olduğunun altını çizen Berna Ünses “Yüksek hacimli merkezi laboratuvarlardan, şehir hastanelerine ve daha küçük ölçekli laboratuvarlara kadar çok farklı yapıda çözümlerimiz kullanılıyor. Bu çeşitlilik de bizi sürekli daha iyi olmaya zorluyor. Türkiye global organizasyon içinde dinamizmi ve büyüme potansiyeliyle dikkat çeken ülkelerden biri. Biz de global bilgi birikimini yerel ihtiyaçlarla birleştirerek, laboratuvarların sadece bugünkü ihtiyaçlarına değil, gelecekteki dönüşümüne de katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.