Türkiye, dijitalleşmeye en hızlı entegre olan ülkelerin başında geliyor

Son yıllarda dijital dönüşüm süreci önemli bir ivme kazandı. Hem özel sektör hem de kamu tarafında yapılan yatırımlar, Türkiye’yi dijitalleşmeye en hızlı adapte olan ülkelerden biri haline getirdi.

“Bugün teknolojiyi sadece takip eden değil, aynı zamanda yön veren bir ülke konumundayız.” diyen RoofStacks COO’su Reha Emekli, Türkiye’deki dijital dönüşüm çalışmalarını değerlendirdi.

“Dijitalleşmede en hızlı yol alan alanlardan biri, kuşkusuz bankacılık ve fintech sektörü oldu. Türkiye, gelişmiş mobil bankacılık uygulamaları, API tabanlı finansal altyapılar ve kullanıcı dostu dijital cüzdan sistemleriyle Avrupa’daki birçok ülkeyi geride bıraktı. Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre 2025 yılının Mart ayı itibarıyla Türkiye'deki dijital bankacılık hizmetlerinden faydalanan bireysel ve kurumsal müşterilerin sayısı 120 milyonu geçti. Yine bununla birlikte yılın ilk üç ayında internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen finansal işlemlerin büyüklüğü de 15 trilyon Türk lirasına ulaştı. Bu istatistikler, vatandaşların dijital çözümlere olan güveninin açık bir göstergesi.

Öte yandan ülkemiz fintech alanında yoğunlaşan bir girişimcilik ekosistemine sahip. Bu girişimler, hem bireylerin hem de işletmelerin finansal süreçlerini kolaylaştıran çözümler sunuyor. QR kodla ödeme, temassız işlem, dijital cüzdan entegrasyonları artık günlük hayatın vazgeçilmez parçası haline geldi. Üstelik bu çözümlerin çoğu yerli teknolojiyle geliştiriliyor. Türkiye artık sadece kullanıcı değil, üretici bir dijital ekosistem yaratıyor.

67 milyon kullanıcı kamu hizmetlerine dijitalden ulaşıyor

Kamu tarafında atılan adımlar, dijitalleşmenin kapsayıcı bir dönüşüme evrilmesini sağladı. e-Devlet sistemi, 67 milyonun üzerinde kullanıcıya hizmet verir hale geldi. 8.000’in üzerinde kamu hizmeti artık tek bir dijital platform üzerinden erişilebilir durumda. Bunun, dünya ölçeğinde ciddi bir başarı olduğunu düşünüyorum.

Türkiye’nin dijitalleşmedeki başarısı, güçlü internet altyapısı kadar, genç ve teknolojiyi hızla benimseyen nüfusuyla da ilgili. TÜİK verilerine göre 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı %88,8'e ulaştı. Eğitimli ve adaptasyon kabiliyeti oldukça yüksek bir genç kuşağa sahibiz. Dolayısıyla tüm bunlar, dijitalleşme yatırımlarının hızla sonuç vermesini sağlıyor.

RoofStacks olarak bu dönüşümün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz.

RoofStacks olarak biz de bu dijital dönüşümün bir parçası olma hedefiyle yola çıktık. Geliştirdiğimiz yenilikçi yazılım çözümleriyle hem kamu hem de özel sektörde dijital süreçleri kolaylaştırıyor, iş ortaklarımızın doğru zamanda doğru ivmeyle ilerlemesine katkı sağlıyoruz. Yalnızca bugünün değil, geleceğin dijital ihtiyaçlarına da yanıt verecek sistemler kuruyoruz. Bizim için dijitalleşme sadece bir trend değil, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı. Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna katkı sunmaya ve bu yolculuğun liderlerinden biri olmaya kararlıyız.”