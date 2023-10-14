Türkiye, en fazla Citroen Ami satılan üçüncü ülke oldu

Citroen, Türkiye'de online satış kanallarından sunduğu ilk model olan Citroen Ami ile başarılarını sürdürüyor. Aralık 2021'de kurumsal, Haziran 2022'de de bireysel müşteriler için siparişe açılan ve rekor sürede online satış rekoru kıran Citroen Ami, eylül sonu itibarıyla 1.908 adetlik toplam satışa ulaştı.

9 farklı ülke için sınırlı olarak 1.000 adet üretilen ve Türkiye için de 100 adet kontenjan ayrılan Citroen My Ami Buggy de eklendiğinde, toplam satışlar 2 bin 752 adedi buldu. Mobilite alanında yeni bir segment yaratan ve geniş bir yaş aralığında kullanıcı profiline ulaşan Citroen Ami, hem bireysel müşteriler hem de kurumsal firmaların kısa mesafelerdeki mobilite ihtiyaçlarını karşılayarak popülerliğini sürdürüyor.

9 ülkede satılan Citroen Ami'nin Türkiye’deki satış başarısı, Türkiye'nin Citroen Ami satılan ülkeler arasında üçüncü sırada yer almasını da sağladı.

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Citroen Ami, pek çok ilki denedikleri, risk aldıkları ancak cesaretle yönettikleri bir sürecin sonucunda Türkiye'nin, Citroen dünyası içinde en fazla Citroen Ami satılan üçüncü ülke olmasını sağladığını belirtti.

Alkım, "Haziran 2022'de ilk defa yüzde 100 online olarak satışa sunduğumuz Citroen Ami’nin, 50 adet ile sınırlı ilk bölümü yalnızca 25 dakika içerisinde satılmıştı. Bunun öncesindeki ilk 4 aylık dönemde 400 civarında kurumsal müşterimiz ile de buluşmuştu. Benzer bir rekoru, yaklaşık 1,5 yıl sonra, her 40 saniyede 1 online satışı gerçekleşen Citroen My Ami Buggy'de de yaşadık. Siparişleri almaya başladığımız Aralık 2021'den Eylül 2023 sonuna kadar, 100 adet Citroen My Ami Buggy'yi de dahil ettiğimizde toplam 2 bin 752 adetlik bir satış başarısına imza attık." ifadelerini kullandı.

Citroen Ami'nin 2023 sonu hedeflerinden de bahseden Alkım, elektrikli mobilitenin ulaşılabilir çözümlerinden Citroen Ami'nin ne kadar güçlü bir model olduğunu, satış adetlerindeki başarısıyla da gördüklerini aktardı.

Alkım, "Devam eden talepleri karşılamak üzere siparişlerimizi teslim etmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Sadece bu sene eylül sonu itibarıyla 1.900 adetten fazla Ami satışına imza attık, bu yılı da 2 bin 775 adetlik satışla kapatmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Tamamen elektrikli özgürlük

Citroen Ami, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine özgürce erişim imkanının yanı sıra sessiz ve dingin bir sürüş sağlıyor. Sürekli hareket halinde olmayı gerektiren günümüzdeki kent yaşamının gereklerine uygun bir yapı sunan Ami, yeni bir ulaşım formatında sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının da kent sorunlarına yanıt veriyor.

Sürüş keyfini artırmak ve sürücülerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için her şey düşünülürken, tamamen elektrikli sürüş modu sayesinde Ami, şehir merkezinin en dar alanlarında bile özgürce erişim sağlıyor ve kullanım maliyetlerini minimuma indiriyor.

Tek şarj ile 75 kilometre sürüş imkanı

Yüzde 100 elektrikli Citroen Ami, 45 kilometre/saat'e kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet.

Üstelik tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor. Şehir içinde özgürce ulaşım imkanı sunan Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor.

Bu, çoğu çalışanın işe gidip-gelme gereksinimini karşılıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. Citroen Ami'yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor.

Sadece 3 saat içinde yüzde 100 şarj olabilen Citroen Ami ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.